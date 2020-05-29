Ги Форже: “Нам нужно проводить турниры, чтобы игроки могли зарабатывать деньги”

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Директор Ролан Гаррос считает, что осенью будет сыгран грунтовый сезон в Туре, который закроет Открытый чемпионат Франции.



О проведении французского “мэйджора” в конце сентября:

“Думаю, если оглядываться назад, то решение перенести Ролан Гаррос – это был очень храбрый шаг. В то время я сказал Бернару Гьюдичелли, что если мы поступим таким образом, конечно, нас будут критиковать, поскольку мы не знаем, что произойдет. Они будут думать, что это очень эгоистичный поступок. Но это ответственность нашего президента – спасти Ролан Гаррос любой ценой. Мы знали, что наша федерация, что любительский теннис серьезно пострадают, если турнир не состоится. Тогда мы стали думать, когда можно провести Ролан Гаррос, чтобы не задеть крупные соревнования и мы решили что это время (конец сентября – начало октября) будет подходить лучше всего, потому что ущерб будет наименьший”.

О матчах при пустых трибунах или со зрителями

“Мы в постоянном контакте с властями. Думаю, в любой стране именно они могут дать разрешение на то, чтобы на матчах присутствовали зрители. Они очень поддерживают Тур де Франс и Ролан Гаррос. Это, вероятно, те два мероприятия, которые хотят увидеть этой осенью во Франции. Сейчас тенденция складывается очень позитивная, мы можем ожидать, что дальше ситуация будет развиваться все лучше и лучше. Мы изучаем варианты и ведем расчеты, потому что нам говорят, что на трибунах могут быть болельщики, но стадион не должен быть заполнен до конца, то есть, какие-то места должны быть свободны”.

О грунтовом сезоне в этом году

“Мы знаем, что игрокам важно сыграть на турнирах перед Ролан Гаррос. Необходимо время, чтобы адаптироваться к грунтовому покрытию. Поэтому проведение грунтового сезона для нас очень важно, речь не только о Ролан Гаррос, но и о турнирах в Мадриде и Риме. Для нас всех важно, чтобы эти турниры прошли, потому что они являются основным источником дохода (для федераций). Нужно проводить турниры, чтобы игроки могли зарабатывать. У меня есть достаточно уверенности, что некоторые турниры до Ролан Гаррос состоятся. Это хорошо и для теннисистов, и для самого спорта”.

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Источник:

eurosport.com

Фото: Getty Images.