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Теннис

Роджер Федерер впервые возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов года по версии “Forbes”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Шестеро представителей тенниса вошли в топ-100 рейтинга американского издания.

Четвертая ракетка мира Роджер Федерер впервые в своей карьере возглавил ежегодный список “Forbes”.

В этом рейтинге 38-летний теннисист с активом в $106,3 миллиона заработанных денег за год (призовые в теннисе – $6,3 миллиона, спонсоры/реклама – $100 миллионов) обошел футболистов Криштиану Роналду ($105 млн за год: призовые – $60 млн, спонсоры/реклама – $45 млн) и Лионеля Месси ($104 млн за год: призовые – $72 млн, спонсоры/реклама – $32 млн). За время ведения этого рейтинга (с 1990 года) первое место в нем ни разу не занимал теннисист.

В прошлом году Роджер Федерер стал пятым в этом списке с общим доходом в $93.4 миллиона (7,4 – призовые, 86 – спонсоры).

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>> ПОЛНЫЙ СПИСОК “Forbes” за 2020 год

Всего же в рейтинге “Forbes” оказались еще 5 представителей тенниса. Новак Джокович занял 23-е место (всего $44,6 млн: $12,6 млн призовые / $32 млн спонсоры), Рафаэль Надаль оказался на 27-й строчке (всего $40 млн: $14 млн призовые / $26 млн спонсоры), Кеи Нисикори стал 40-м (всего $32,1 млн: $1,1 млн призовые / $31 млн спонсоры).

Единственными представительницами женского спорта в этом списке стали как раз теннисистки. Наоми Осака (29 место), которую ранее уже назвали cамой высокооплачиваемой спортсменкой в мире за год по версии “Forbes”, заработала $37,4 млн ($3,4 – призовые, $34 – реклама/спонсоры), а Серена Уильямс заняла 33 строчку с активом в $36 млн ($4 – призовые, $32 – спонсоры).

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Фото: Vogue.

Источник: btu.org.ua
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