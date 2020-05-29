Свитолина примет участие в выставочном турнире в Германии

Соревнования стартуют 13 июля в Берлине

#Свитолина, #Германия

Источник – sport.ua.

Украинская теннисистка Элина Свитолина сыграет на выставочном турнире в Германии.

Об этом сообщает sport.ua.

Среди участников такие известные теннисистки, как Юлия Гьоргес и Андреа Петкович (обе – Германия), а также Кики Бертенс из Нидерландов.

В мужском разряде планируется участие немца Александра Зверева, австрийца Доминика Тима, итальянца Янник Сіннера и австралийца Ника Кірьоса.

Призовой фонд турнира 200 тысяч долларов (по 100 на мужскую и женскую сетки).

Турнир стартует 13 июля в Берлине и будет без зрителей.

Ранее Стаховский подвел итоги выступления на турнире в Будапеште.

Напомним, Стаховский сыграет на выставочном турнире в Сербии.