Свитолина примет участие в выставочном турнире в Германии

Соревнования стартуют 13 июля в Берлине
#Свитолина, #Германия
Источник – sport.ua.
Украинская теннисистка Элина Свитолина сыграет на выставочном турнире в Германии.
Об этом сообщает sport.ua.
Среди участников такие известные теннисистки, как Юлия Гьоргес и Андреа Петкович (обе – Германия), а также Кики Бертенс из Нидерландов.
В мужском разряде планируется участие немца Александра Зверева, австрийца Доминика Тима, итальянца Янник Сіннера и австралийца Ника Кірьоса.
Призовой фонд турнира 200 тысяч долларов (по 100 на мужскую и женскую сетки).
Турнир стартует 13 июля в Берлине и будет без зрителей.
Ранее Стаховский подвел итоги выступления на турнире в Будапеште.
Напомним, Стаховский сыграет на выставочном турнире в Сербии.
Источник: champion.com.ua