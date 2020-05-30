Доминик Тим соберет теннисистов на выставочном турнире в Австрии

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Организаторы заявляют, что соревнования пройдут в июле в Кицбюэле.
В пресс-релизе сообщается, что больше информации о турнире “Семерка Тима” станет известно в ближайшие недели.
Ожидается, что соревнования пройдут с 7 по 11 июля, приз для победителя составит 100 тысяч евро, а кроме самого Доминика Тима в нем примут участие еще 7 игроков, одним из них должен стать француз Гаэль Монфис.
Напомним, что на кортах в Кицбюэле проходит теннисный турнир АТР “Generali Open”, который в этом сезоне должен был бы пройти с 27 июля по 1 августа. Пауза в официальных соревнованиях в Туре продлится до конца июля.
На этой неделе Доминик Тим принимает участие в показательном турнире в Австрии, а позднее сыграет на выставочных соревнованиях на Балканах и в Германии.
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Источник:
spox.com
Фото: GEPA.