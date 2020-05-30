Марион Бартоли: “В парном теннисе не прилагается столько же усилий на корте, как в одиночном”

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Французская экс-теннисистка высказала своё мнение о перераспределении призовых денег в теннисе



Бывшая пятая ракетка мира выступает за сокращение количества парных турниров в пользу направления средств в призовые фонды квалификационных сеток или турниров уровнем ниже.

“Я не ищу друзей, так что это должно быть произнесено: я не понимаю, зачем парные турниры проводятся на протяжении всего года. На турнирах Большого Шлема и Олимпийских играх – это нормально, потому что они являются частью теннисной истории, но, посетив несколько турниров, я увидела что у парных игроков чуть ли не по шесть человек в команде.

Когда я играла в теннис и выступала в одиночном разряде, мы не могли позволить себе платить деньги шести людям, чтобы они путешествовали с нами на постоянной основе. Сейчас же парные игроки оплачивают команде все расходы и просто играют в парных матчах.

Почему бы не направить часть призовых игрокам, которые играют в квалификации, которые выступают на “челленджерах”. Я просто не понимаю этой ситуации, потому что в парном теннисе не прилагается столько же усилий на корте, как в одиночном. Не знаю, необходимо ли полностью прекратить парные турниры, но сокращение призового фонда и передача сэкономленных денег на квалификацию могли бы стать решением этой проблемы”.

Напомним, что в середине мая ATP и WTA представили план помощи игрокам в связи с паузой в сезоне из-за пандемии коронавируса. Позднее ITF заявила, что планирует помочь теннисистам, которые не попали под критерии данных организаций.



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Источник:

www.lequipe.fr

Фото: Getty Images.