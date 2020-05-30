Во Франции готовятся к проведению летнего теннисного тура

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Сообщается, что соревнования среди французских игроков должны стартовать 6 июля.



Летний теннисный тур должен пройти на юге Франции и будет включать в себя 4 турнира.

В рамках соревнований должны будут выступить 24 игрока в мужской сетке (20 лучших французов в рейтинге, которые захотят сыграть, и 4 обладателя wild card), а также 12 игроков в женской сетке (10 сильнейших француженок и 2 обладательницы wild card).

Каждый турнир будет проходить около недели, с групповым этапом и 3-сетовым форматом матчей (решающая партия будет разыгрываться в виде тай-брейка до 10 очков). На данный момент еще не известно, на каком покрытии будут проходить поединки. Ответ на этот вопрос будет зависеть от дальнейшей судьбы сезона: будут ли летом сыграны турниры на харде или же игроков будет ждать грунтовый сезон.

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Источник:

rmcsport.bfmtv.com

Фото: Getty Images.