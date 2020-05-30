Восьмая ракетка мира в паре: “Бартоли предлагает отобрать деньги у тех, кто получает около 19% от суммы, зарабатываемой одиночниками”

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“Мне попались некоторые комментарии Марион Бартоли по поводу парного тенниса. Вот мой ответ”, – написала канадка на своей странице в Facebook.

1. Я пребываю в небольшом шоке, но постараюсь по максимуму изложить все свои мысли.

2. Марион предлагает отобрать деньги у тех, кто в среднем получает около 19% от той суммы, которую зарабатывают игроки в одиночном разряде? Она вообще понимает, что парные игроки делят между собой эти 19%?

3. Я не знаю, сколько раз мне нужно это говорить, но пары – это совершенно другая игра. КОНЕЧНО, есть игроки, которые успешно выступают в обоих разрядах, но в основном парный теннис – это игра стратегий. Можно ударить мяч со скоростью 100 миль/час прямо в лицо и любой хороший парный игрок справится с ним и иногда даже отобьёт его. Парный теннис – это тактика и поиск решений. Сильный удар здесь не будет решением. Мы используем свечки, углы, игру у сетки и свою ловкость вместе с силой – всё, чтобы победить.

4. Марион ссылается на объём работы, но я не согласна с ней, потому что он зависит от того, что вкладывается в это понятие. Во-первых, большинство парных игроков продолжают играть в одиночном разряде. Есть не так много игроков, которые не провели ни одного одиночного матча до конца карьеры. Во-вторых, не каждый, даже одиночный игрок, не будет вкладываться настолько, как это делала Марион. Она бы тренировалась или делала упражнения по несколько часов в день её матча, а остальные тратят на это от 30 минут до часа. Я уверена, что многим парникам ХОТЕЛОСЬ БЫ проводить больше времени на тренировочных кортах, но тогда нужно приходить в 7 утра, и то в это время теннисные центры ещё закрыты, или начинать тренировки в 8 вечера, потому что мы никогда не получаем нормальные часы днём, так как стоим последними в приоритетном листе.

5. Конечно, теннисисты, выступающие преимущественно в парном разряде, тренируются по-другому. Одиночники больше фокусируются на выносливости, чтобы быть готовыми к трёхчасовым матчам. Парникам, чтобы выступать успешно, необходимы различные навыки: нужно иметь исключительную реакцию, уметь читать корт, уверенно играть у сетки, хорошо подавать, использовать свечи как в атакующий момент, так и в обороне, знать, какое расположение на корте будет более неудобным для соперников, знать момент, когда нужно перехватить полёт мяча, знать, когда нужно находиться у сетки, знать, кто какой удар выполняет, понимать углы корта, уметь управлять своим напарником и взаимодействовать с ним, чтобы решать возникающие проблемы, быть позитивным, даже когда этого не хочешь, потому что ты играешь не только за себя. Я продолжу.

6. К тому же, игроки, выступающие преимущественно в парном разряде, могут иметь более длительную карьеру, потому что износ тела не такой большой, как у одиночников. Марион относится к подобному с негативом, но многие имеют возможность следовать за своей мечтой и заниматься тем, что они любят, намного дольше, чем они могли. И предполагать, что этим спортсменам нужно исчезнуть – возмутительно.

7. Следующее. Доходы “Шлемаов” и других турниров могли бы ЛЕГКО поддержать нижние эшелоны тенниса, ЕСЛИ БЫ этого захотели теннисные органы. Но у них другие приоритеты. Может, нужно начать с тех, кто зарабатывает сотни миллионов, прежде чем обращать внимание на маленькую группу игроков, которая получает крохи по сравнению с остальными.

8. Мне бы хотелось подчеркнуть, что парный теннис практически не располагает каким-либо влиянием. Есть доводы, как улучшить его положение, но если бы я давала доллар каждому, кто спрашивает меня, где смотреть парные матчи, где научиться парной игре и почему парные матчи так редко проходят на больших аренах, то я бы уже разорилась.

9. Я уверена в том, что для парных турниров есть рынок, но им пока никто не занимался. Большинство любителей играет именно в паре, и мы должны привнести больше парного продукта в их жизни.

10. Это важно: НИКТО из тех, кто играет только в паре, не путешествует с командой из шести человек. Ни один игрок. Некоторые федерации могут направлять команду, которая работает со ВСЕМИ игрокам, но я не знаю ни одного парника, который ездит более чем с двумя людьми, и то даже это бывает не так часто. В реальности же мы делим одного тренера с одним или несколькими игроками… хотите знать почему? ПОТОМУ ЧТО ПАРНИКИ НЕ МОГУТ ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ ПОСТОЯННУЮ КОМАНДУ. МЫ БЫ СОРИЛИ ДЕНЬГАМИ КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ, ЕСЛИ БЫ ОНИ У НАС БЫЛИ.



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Источник:

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Фото: Getty Images.