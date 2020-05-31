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Теннис

Каролина Плишкова: “Мужчины выглядят слабыми, когда жалуются, что мы зарабатываем наравне с ними”

Евгений НикитюкНет комментариев
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На вопрос, должно ли возможное объединение туров принести равные призовые, Плишкова ответила:

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“Я так не думаю и я не из тех людей, кто этого хочет. Но мне не нравятся мужчины, которые недовольны по этому поводу. Они выглядят слабыми, когда жалуются, что мы зарабатываем наравне с ними. Единственное, где эти слова имеют смысл, это турниры Большого Шлема. Я понимаю, что они играют дольше, но они же мужчины. Они сильнее нас.

Я не вижу причин, почему мы должны друг друга сравнивать. Мне не нужны равные призовые с мужчинами. Но я хочу иметь одинаковые шансы сыграть на центральном корте или попасть в трансляцию на ТВ, что может произойти благодаря объединению. Я думаю, что женскому туру оно может только помочь. Без понятия, что сейчас обсуждается, но если есть хоть какая-то возможность сказать “да”, то я сказала бы “да”.

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Слияние должно быть выгодным и для ATP. поэтому здесь нужен поиск баланса, чтобы оно было шагом вперёд для обеих структур. Это может занять несколько лет. После этого будет по-другому, но я не думаю, что эти изменения как-то коснутся игроков. Это был бы отличный шаг”.

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Источник:
www.theguardian.com

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Источник: btu.org.ua
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