Каролина Плишкова: “Мужчины выглядят слабыми, когда жалуются, что мы зарабатываем наравне с ними”

Новости

Марта Костюк: "Мы все согласились играть по два матча в день"

UTF Ladies Invitational. Костюк обыграла Закарлюк в двух сетах

Расписание матчей 31 мая на теннисном турнире в Ирпене

Катерина Дятлова: "Очень рада, что мне представился шанс сыграть на турнире в Ирпене"

Чешская теннисистка прокомментировала возможные изменения после объединения WTA и ATP



На вопрос, должно ли возможное объединение туров принести равные призовые, Плишкова ответила:

“Я так не думаю и я не из тех людей, кто этого хочет. Но мне не нравятся мужчины, которые недовольны по этому поводу. Они выглядят слабыми, когда жалуются, что мы зарабатываем наравне с ними. Единственное, где эти слова имеют смысл, это турниры Большого Шлема. Я понимаю, что они играют дольше, но они же мужчины. Они сильнее нас.

Я не вижу причин, почему мы должны друг друга сравнивать. Мне не нужны равные призовые с мужчинами. Но я хочу иметь одинаковые шансы сыграть на центральном корте или попасть в трансляцию на ТВ, что может произойти благодаря объединению. Я думаю, что женскому туру оно может только помочь. Без понятия, что сейчас обсуждается, но если есть хоть какая-то возможность сказать “да”, то я сказала бы “да”.

Слияние должно быть выгодным и для ATP. поэтому здесь нужен поиск баланса, чтобы оно было шагом вперёд для обеих структур. Это может занять несколько лет. После этого будет по-другому, но я не думаю, что эти изменения как-то коснутся игроков. Это был бы отличный шаг”.

Добровольные пожертвования

Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!



Помочь

Источник:

www.theguardian.com