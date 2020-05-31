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Теннис

В Испании пройдет турнир в Академии Ферреро с участием топ-игроков

Евгений НикитюкНет комментариев
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Расписание матчей 31 мая на теннисном турнире в Ирпене

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В конце июня – начале июня экс-теннисист организует соревнования в Вильене.

Сообщается, что заработанные призовые участники отдадут на благотворительность.

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В турнире сыграют австралиец Алекс де Минор, португалец Жоао Соуза, испанцы Пабло Карреньо-Буста, Фелисиано Лопес, Карлос Алькарас, Алехандро Давидович Фокина. 6 участников разделят на 2 группы, победители каждой группы сойдутся друг с другом в финале.

Также на корт выйдет и сам Хуан Карлос Ферреро. В рамках соревнований состоится показательный поединок, в котором сыграют Ферреро и Роберто Баутиста-Агут. Турнир приурочен к 25-летию теннисной академии «JCFerrero-Equelite Sports Academy». Организаторы отмечают, что это будет «первый официальный профессиональный турнир в Испании после введения карантина».

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Фото: JCFerrero-Equelite Sports Academy.

Источник: btu.org.ua
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