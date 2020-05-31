WTA отобрала восемь лучших матчей третьего круга на Ролан Гаррос

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Женская теннисная ассоциация представляет самые яркие матчи на Открытом чемпионате Франции
В новую подборку попали матчи в Париже за последние 15 лет.
2005: Ана Иванович (Сербия, 29) – Амели Моресмо (Франция, 3) 6:4, 3:6, 6:4
17-летняя сербка, проигравшая француженке в трёх предыдущих встречах за последние месяцы, одержала первую победу над соперницу и в итоге дошла до четвертьфинала турнира, который тогда был для неё дебютным на “Шлемах”.
2008: Петра Квитова (Чехия) – Агнеш Савай (Венгрия, 12) 7:6(5), 4:6, 6:2
19-летняя Савай, которая набрала ход на грунтовых турнирах накануне Ролан Гаррос, была фаворитом во встрече с 18-летней чешкой, однако Квитова праздновала победу в их единственной встрече.
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2010: Жюстин Энен (Бельгия, 22) – Мария Шарапова (Россия, 12) 6:2, 3:6, 6:3
2010: Надежда Петрова (Россия, 19) – Араван Резаи (Франция, 15) 6:7(2), 6:4, 10:8
Российской теннисистке пришлось отыгрывать матчбол в решающем сете. В итоге Петрова дошла до четвертьфинала турнира.
2011: Марион Бартоли (Франция, 11) – Юлия Гёргес (Германия, 17) 3:6, 6:2, 6:4
Французская теннисистка во второй раз обыграла немку: годом ранее она победила Гёргес на старте Уимблдона. На домашнем “мэйджоре” Бартоли выиграла ещё два следующих матча, дойдя до полуфинала.
2013: Елена Янкович (Сербия, 18) – Саманта Стосур (Австралия, 9) 3:6, 6:3, 6:4
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2015: Серена Уильямс (США, 1) – Виктория Азаренко (Беларусь, 27) 3:6, 6:4, 6:2
2017: Каролин Гарсия (Франция, 28) – Се Шувэй (Тайвань) 6:4, 4:6, 9:7
В решающем сете француженка проигрывала со счётом 3:5,затем выиграла три гейма кряду и успешно подала на матч. Тогда Гарсия показала свой лучший результат на “Шлемах”, дойдя до четвертьфинала.
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Источник:
www.wtatennis.com
Фото: Getty Images.