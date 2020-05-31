WTA отобрала восемь лучших матчей третьего круга на Ролан Гаррос

Новости

Марта Костюк о двух матчах за день: "Я была не настолько уставшей, насколько я думала, что буду"

UTF Ladies Invitational. Костюк выиграла свой третий матч в группе

Леся Цуренко: "На турнире угощаю всех тортами, которые получила ко Дню рождения"

UTF Ladies Invitational. Цуренко выигрывает в матче против Лопатецкой

Женская теннисная ассоциация представляет самые яркие матчи на Открытом чемпионате Франции



В новую подборку попали матчи в Париже за последние 15 лет.

2005: Ана Иванович (Сербия, 29) – Амели Моресмо (Франция, 3) 6:4, 3:6, 6:4

17-летняя сербка, проигравшая француженке в трёх предыдущих встречах за последние месяцы, одержала первую победу над соперницу и в итоге дошла до четвертьфинала турнира, который тогда был для неё дебютным на “Шлемах”.

2008: Петра Квитова (Чехия) – Агнеш Савай (Венгрия, 12) 7:6(5), 4:6, 6:2

19-летняя Савай, которая набрала ход на грунтовых турнирах накануне Ролан Гаррос, была фаворитом во встрече с 18-летней чешкой, однако Квитова праздновала победу в их единственной встрече.

> Топ-9 самых запоминающихся матчей в первом круге Ролан Гаррос за последние 20 лет

2010: Жюстин Энен (Бельгия, 22) – Мария Шарапова (Россия, 12) 6:2, 3:6, 6:3

2010: Надежда Петрова (Россия, 19) – Араван Резаи (Франция, 15) 6:7(2), 6:4, 10:8

Российской теннисистке пришлось отыгрывать матчбол в решающем сете. В итоге Петрова дошла до четвертьфинала турнира.

2011: Марион Бартоли (Франция, 11) – Юлия Гёргес (Германия, 17) 3:6, 6:2, 6:4

Французская теннисистка во второй раз обыграла немку: годом ранее она победила Гёргес на старте Уимблдона. На домашнем “мэйджоре” Бартоли выиграла ещё два следующих матча, дойдя до полуфинала.

2013: Елена Янкович (Сербия, 18) – Саманта Стосур (Австралия, 9) 3:6, 6:3, 6:4

> Победа Свитолиной над Путинцевой в 2015 году вошла в Топ-8 лучших матчей второго круга на Ролан Гаррос

2015: Серена Уильямс (США, 1) – Виктория Азаренко (Беларусь, 27) 3:6, 6:4, 6:2

2017: Каролин Гарсия (Франция, 28) – Се Шувэй (Тайвань) 6:4, 4:6, 9:7

В решающем сете француженка проигрывала со счётом 3:5,затем выиграла три гейма кряду и успешно подала на матч. Тогда Гарсия показала свой лучший результат на “Шлемах”, дойдя до четвертьфинала.

Добровольные пожертвования

Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!



Помочь

Источник:

www.wtatennis.com

Фото: Getty Images.