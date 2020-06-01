Доминик Тим: “Если бы я мог переиграть какой-нибудь матч, то выбрал бы финал в Австралии в этом году”

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Третья ракетка мира делится своими впечатлениями о поединках с Рафаэлем Надалем и Новаком Джоковичем на турнирах Большого Шлема.



О финале с Рафаэлем Надалем на Ролан Гаррос-2019

“Я верил, что могу выиграть. Возможно, это было впервые в прошлом году, когда я на 100% верил. До этого были какие-то сомнения в моем подсознании. На этот раз у меня была невероятная уверенность в своих силах после полуфинала. Первые 2 сета, возможно, это был лучший теннис в моей жизни. Я никогда не спрашивал об этом Рафу, но думаю, это был его лучший день. Должна же быть причина, почему он 12 раз выигрывал на этом турнире. Надеюсь у меня будет еще один шанс в этом году или позднее. Что самое сложное, когда встречаешься с ним на Ролан Гаррос? Да всего понемногу. Я выхожу на корт и я знаю, что мне нужно будет 3-5 часов бороться за каждое очко, быть на пределе своих возможностей и физических, и ментальных. Ночь накануне и часы перед матчем – это не самый приятный период. Ты также знаешь, что должен обыграть не только его, но и его наследие. Ты знаешь, что он проиграл 2 матча и выиграл 12 титулов. Это непросто”.

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О финале с Новаком Джоковичем на Australian Open-2020

“Если бы я мог заново сыграть какой-нибудь матч, то выбрал бы этот. Я вел 2-1, у меня был брейкпоинт в четвертом сете. Я бы по-другому его обвел (смеется), я ударил с форхенда, это не был плохой удар, но Джокович смог ответить. Может ли один удар решить исход всего матча? Я не уверен на 100%, но такое может быть. В теннисе все бывает очень близко. То же самое можно сказать о четвертьфинале с Надалем или о полуфинале со Зверевым, одно очко могло изменить все. Мне больше повезло в этих поединках”.

Через 20 лет, глядя на свою карьеру, какой бы я хотел, чтобы она была?

“Надеюсь, что все-таки в моем активе будет титул на турнире Большого Шлема, но никогда нет гарантий. Важно, быть счастливым человеком, даже если ты не добился своей самой главной цели в спорте”.

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С кем из игроков из Открытой Эры, который уже не играет, я бы хотел сыграть?

“С Андре Агасси. Мне нравилось как он играл, нравился он как персонаж на корте, я, конечно, читал его биографию. Я четко помню, как смотрел его матчи, когда был маленьким. Я бы с удовольствием поехал в Лас-Вегас и сыграл бы и с Андре Агасси, и со Штеффи Граф”.



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Источник:

eurosport.com

Фото: Getty Images.