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Теннис

В Италии в конце июня стартует теннисный тур

Евгений НикитюкНет комментариев
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Соревнования на итальянских кортах пройдут в два этапа.

21 июня на кортах в Тоди начнутся матчи национального первенства. Затем “MEF Tennis Tour” продолжится на кортах в Перудже – с 29 июня по 4 июля, где организаторы ожидают выступления как лучших итальянских теннисистов, так и иностранных игроков. Ожидается, что в мужских соревнованиях примут участие 32 игрока, а в женских – 16.

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Источник:
ubitennis.com

Фото: Tennis Club Perugia.

Источник: btu.org.ua
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