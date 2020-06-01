Завтра в Ирпене состоится финал турнира среди украинских теннисисток

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Дарья Лопатецкая: "Видимо, из-за резкой нагрузки колено немного воспалилось"

UTF Ladies Invitational. Костюк вышла в финал после отказа Лопатецкой

Леся Цуренко: "Немного вернулась та травма локтя, которая у меня была"

UTF Ladies Invitational. Закарлюк вышла в финал на отказе Цуренко

В финальном поединке встретятся Марта Костюк и Марианна Закарлюк.



Финал “UTF Ladies Invitational” состоится 2 июня, во вторник. Начало матча в 14:00 по Киеву.

Сегодня в первом полуфинале между Лесей Цуренко и Марианной Закарлюк после 15 минут игры снялась Цуренко, у которой были проблемы с локтем.

Затем во втором полуфинальном поединке Дарья Лопатецкая отказалась от продолжения борьбы с Мартой Костюк из-за боли в колене.

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Фото: ФТУ.