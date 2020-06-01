Завтра в Ирпене состоится финал турнира среди украинских теннисисток

Новости
Сегодня, 16:19
Дарья Лопатецкая: "Видимо, из-за резкой нагрузки колено немного воспалилось"
Сегодня, 15:54
UTF Ladies Invitational. Костюк вышла в финал после отказа Лопатецкой
Сегодня, 15:48
Леся Цуренко: "Немного вернулась та травма локтя, которая у меня была"
Сегодня, 15:22
UTF Ladies Invitational. Закарлюк вышла в финал на отказе Цуренко
В финальном поединке встретятся Марта Костюк и Марианна Закарлюк.
Финал “UTF Ladies Invitational” состоится 2 июня, во вторник. Начало матча в 14:00 по Киеву.
Сегодня в первом полуфинале между Лесей Цуренко и Марианной Закарлюк после 15 минут игры снялась Цуренко, у которой были проблемы с локтем.
Затем во втором полуфинальном поединке Дарья Лопатецкая отказалась от продолжения борьбы с Мартой Костюк из-за боли в колене.
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Фото: ФТУ.