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Теннис

Завтра в Ирпене состоится финал турнира среди украинских теннисисток

Евгений НикитюкНет комментариев
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Новости

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В финальном поединке встретятся Марта Костюк и Марианна Закарлюк.

Финал “UTF Ladies Invitational” состоится 2 июня, во вторник. Начало матча в 14:00 по Киеву.

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Сегодня в первом полуфинале между Лесей Цуренко и Марианной Закарлюк после 15 минут игры снялась Цуренко, у которой были проблемы с локтем.

Затем во втором полуфинальном поединке Дарья Лопатецкая отказалась от продолжения борьбы с Мартой Костюк из-за боли в колене.

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Фото: ФТУ.

Источник: btu.org.ua
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