Экс-третья ракетка мира закончил сотрудничество с тренером

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Хуан Мартин дель Потро объявил о завершении работы с Себастьяном Прието.



“Я и Прието договорились закончить наше сотрудничество, так что он сможет работать с Хуаном Лондеро, пока я буду продолжать восстановление”, – написал в соцсетях дель Потро.

Аргентинский теннисист начал тренироваться под руководством 45-летнего специалиста в 2017 году, а в сезоне-2018 установил личный рекорд в рейтинге (3 место), выиграл дебютный титул на Мастерсах (Индиан-Уэллс), а также стал финалистом US Open.

Напомним, в конце января Хуан Мартин перенес еще одну операцию на колене.

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Фото: Getty Images.