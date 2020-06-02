Экс-третья ракетка мира закончил сотрудничество с тренером

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Хуан Мартин дель Потро объявил о завершении работы с Себастьяном Прието.
“Я и Прието договорились закончить наше сотрудничество, так что он сможет работать с Хуаном Лондеро, пока я буду продолжать восстановление”, – написал в соцсетях дель Потро.
Аргентинский теннисист начал тренироваться под руководством 45-летнего специалиста в 2017 году, а в сезоне-2018 установил личный рекорд в рейтинге (3 место), выиграл дебютный титул на Мастерсах (Индиан-Уэллс), а также стал финалистом US Open.
Напомним, в конце января Хуан Мартин перенес еще одну операцию на колене.
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Фото: Getty Images.