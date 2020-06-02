Вторник, 2 июня, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяТеннисЭкс-третья ракетка мира закончил сотрудничество с тренером
Теннис

Экс-третья ракетка мира закончил сотрудничество с тренером

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Новости

Вчера, 16:19

Дарья Лопатецкая: "Видимо, из-за резкой нагрузки колено немного воспалилось"

Вчера, 15:54

UTF Ladies Invitational. Костюк вышла в финал после отказа Лопатецкой

Вчера, 15:48

Леся Цуренко: "Немного вернулась та травма локтя, которая у меня была"

Вчера, 15:22

UTF Ladies Invitational. Закарлюк вышла в финал на отказе Цуренко

Хуан Мартин дель Потро объявил о завершении работы с Себастьяном Прието.

“Я и Прието договорились закончить наше сотрудничество, так что он сможет работать с Хуаном Лондеро, пока я буду продолжать восстановление”, – написал в соцсетях дель Потро.

Читайте также:  Украинцы на турнирах ITF и Tennis Europe 26 ноября (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Аргентинский теннисист начал тренироваться под руководством 45-летнего специалиста в 2017 году, а в сезоне-2018 установил личный рекорд в рейтинге (3 место), выиграл дебютный титул на Мастерсах (Индиан-Уэллс), а также стал финалистом US Open.

Напомним, в конце января Хуан Мартин перенес еще одну операцию на колене.

> Теннисный сезон приостановлен до конца июля: все новости по теме

Добровольные пожертвования
Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!

Помочь

Фото: Getty Images.

Читайте также:  Страсбург. Ястремская сразится с Соболенко в полуфинале: превью матча

Источник: btu.org.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

четыре × 2 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Теннис
Доминик Тим: “Если бы я мог переиграть какой-нибудь матч, то выбрал бы финал в Австралии в этом году”

Загогулин на отказе Цуренко пробилась в финал турнира в Ирпене

Завтра в Ирпене состоится финал турнира среди украинских теннисисток

Лопатецкая снялась из-за травмы и Костюк вышла в финал турнира в Ирпене

Прямая трансляция: Леся Цуренко – Марианна Закарлюк. UTF Ladies Invitational. Полуфинал

Закрыть