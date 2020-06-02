Матч Свитолиной попал в ТОП-10 на Ролан Гаррос

Матч Элины Свитолиной среди лучших на Открытом чемпионате Франции
#Свитолина, #Ролан Гаррос
Источник – sportarena.com.
Матч с участием украинской теннисистки Элины Свитолиной в 2017 году вошел в десятку лучших в четвертом круге Ролан Гаррос.
Об этом сообщает WTA
Женская теннисная ассоциация выбрала десять лучших матчей на грунтовых кортах Парижа за последний 21 год, в которые попал и поединок украинской теннисистки Элины Свитолиной против Петры Мартич в 2017 году.
Лучшие матчи четвертого круга Ролан Гаррос за последние 20 лет:
Штеффи Граф – Анна Курникова – 1999 год, 6:3, 7:6 (4)
Надежда Петрова – Дженнифер Каприати – 2003 год, 6:3, 4:6, 6:3
Анастасия Мыскина – Светлана Кузнецова – 2004 год, 1:6, 6:4, 8:6
Линдси Девенпорт – Ким Клейстерс – 2005 год, 1:6, 7:5, 6:3
Динара Сафина – Мария Шарапова – 2008 год, 6:7 (6), 7:6 (5), 6:2
Саманта Стосур – Жюстин Энен – 2010 год, 2:6, 6:1, 6:4
Ли На – Петра Квитова – 2011 год, 2:6, 6:1, 6:3
Серена Уильямс – Слоан Стивенс – 2015 год, 1:6, 7:5, 6:3
Элина Свитолина – Петра Мартич – 2017 год, 4:6, 6:3, 7:5
Каролин Возняцки – Светлана Кузнецова – 2017 год, 6:1, 4:6, 6:2
Напомним, Свитолина примет участие в выставочном турнире в Германии.