Матч Свитолиной попал в ТОП-10 на Ролан Гаррос

Матч Элины Свитолиной среди лучших на Открытом чемпионате Франции

#Свитолина, #Ролан Гаррос

Источник – sportarena.com.

Матч с участием украинской теннисистки Элины Свитолиной в 2017 году вошел в десятку лучших в четвертом круге Ролан Гаррос.

Об этом сообщает WTA

Женская теннисная ассоциация выбрала десять лучших матчей на грунтовых кортах Парижа за последний 21 год, в которые попал и поединок украинской теннисистки Элины Свитолиной против Петры Мартич в 2017 году.

Лучшие матчи четвертого круга Ролан Гаррос за последние 20 лет:

Штеффи Граф – Анна Курникова – 1999 год, 6:3, 7:6 (4)

Надежда Петрова – Дженнифер Каприати – 2003 год, 6:3, 4:6, 6:3

Анастасия Мыскина – Светлана Кузнецова – 2004 год, 1:6, 6:4, 8:6

Линдси Девенпорт – Ким Клейстерс – 2005 год, 1:6, 7:5, 6:3

Динара Сафина – Мария Шарапова – 2008 год, 6:7 (6), 7:6 (5), 6:2

Саманта Стосур – Жюстин Энен – 2010 год, 2:6, 6:1, 6:4

Ли На – Петра Квитова – 2011 год, 2:6, 6:1, 6:3

Серена Уильямс – Слоан Стивенс – 2015 год, 1:6, 7:5, 6:3

Элина Свитолина – Петра Мартич – 2017 год, 4:6, 6:3, 7:5

Каролин Возняцки – Светлана Кузнецова – 2017 год, 6:1, 4:6, 6:2

Напомним, Свитолина примет участие в выставочном турнире в Германии.