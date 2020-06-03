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Теннис

Доминик Тим выиграл все свои матчи на первом этапе соревнований в Австрии

Евгений НикитюкНет комментариев
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Третья ракетка мира сегодня одержал победу над Юргеном Мельцером (#35 в парном разряде ATP).

В поединке лидеров групп А и B Тим обыграл Мельцера со счетом 6-3, 6-2. Оба теннисиста гарантировали себе выход во второй этап соревнований на “Generali Austrian Pro Series”, который также пройдет в формате “round-robin”. По результатам первого этапа Доминик Тим стал единственным игроком, который выиграл все свои поединки (оформил 4 победы).

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Фото: GEPA.

Источник: btu.org.ua
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