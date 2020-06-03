Рене Штаммбах: “Турниры Большого Шлема без зрителей – это на данный момент только спекуляции”

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О возобновлении теннисного сезона

“Это самый каверзный вопрос, который вы можете мне задать. Если говорить о соревнованиях ITF World Tennis Tour для юниоров и низкорейтинговых игроков, то я не могу себе представить, что мы сможем возобновить турниры с 31 июля, как до сих пор это планируется сделать. На мой взгляд, соревнования смогут стартовать не ранее сентября. Я знаю, что многие думают, что в этом году мы вообще играть не будем. Но турниры Большого Шлема, Ролан Гаррос и US Open, кажется, настраиваются на то, что сыграть можно и без зрителей. Их спонсорская поддержка достаточно сильна, чтобы сделать это. Но на данный момент, все равно, это только спекуляции”.

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О финансовой поддержке низкорейтинговых игроков

“ITF работает над помощью для теннисистов с 500 по 700 места. Я также поддерживаю инициативу игроков самостоятельно собирать средства. Эти деньги будут направлены на помощь также турнирам, теннисистам-колясочникам, судьям… Речь идет о финансовой поддержке в размере 2,5 миллиона (со стороны ITF, валюта не указана)”.

О финансовой поддержке теннисистов в Швейцарии

“На данный момент федерация не находится в зоне риска в этом вопросе. С 2006 года мы повысили свой капитал до 11 миллионов. Конечно, для нас это будет трудный год, потому что мы потеряем 1,7 миллиона из 12-миллионного бюджета, но мы справимся. Сейчас ведутся обсуждения, как мы можем помочь игрокам. У нас есть идея проведения национальных турниров, в них должны сыграть теннисисты наших сборных, команда Кубка Федерации и команда Кубка Дэвиса, которая несколько месяцев назад играла в Перу. Белинда Бенчич должна выступить в женской сетке, что касается Стэна Вавринки, то я не уверен в его выступлении, но мы будем держать вас в курсе. Думаю, что период паузы был особенно трудным для юных игроков. Когда тебе 17 лет и ты не можешь выступить на такого уровня соревнованиях как юниорские турниры Большого Шлема, то это очень обидно”.

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Источник:

rtssport.ch

Фото: RTS.