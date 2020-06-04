Матч Свитолиной против Халеп в 2017 году вошёл в Топ-8 лучших четвертьфиналов на Ролан Гаррос

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WTA выделила восемь матчей в рамках четвертьфинала на турнире в Париже.

2000: Мари Пирс (Франция, 6) – Моника Селеш (США, 3) 4:6, 6:3, 6:4

Французская теннисистка провела в Париже два трёхсетовых матчах на пути к своему второму титулу Большого Шлема. Это была шестая встреча для Пирс и Селеш, в которой француженка праздновала четвёртую победу.

2004: Дженнифер Каприати (США, 7) – Серена Уильямс (США, 2) 6:3, 2:6, 6:3

Каприати удалось во второй раз за две недели обыграть Уильямс: накануне Ролан Гаррос она обыграла соперницу в полуфинале турнира в Риме. В этом же сезоне теннисистки встретились на данной стадии Уимблдона и US Open.

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2006: Николь Вайдишова (Чезия, 16) – Винус Уильямс (США, 11) 6:7(5), 6:1, 6:3

17-летняя чешка в предыдущем раунде обыграла первую ракетку мира Амели Моресмо, а благодаря победе над американской теннисисткой впервые вышла в полуфинал турнира Большого Шлема.

2010: Саманта Стосур (Австралия, 7) – Серена Уильямс (США) 6:2, 6:7(2), 8:6

Австралийка одержала вторую победу в пяти встречах с представительницей США. Перед Ролан Гаррос Стосур выиграла 14 из 16 проведённых матчей на грунтовом покрытии. В Париже теннисистка провела свой дебютный финал на “Шлемах”.

2011: Франческа Скьявоне (Италия, 5) – Анастасия Павлюченкова (Россия, 14) 1:6, 7:5, 7:5

Итальянская теннисистка выступала в Париже в статусе действующей чемпионки и в четвертьфинале уступала со счётом 1:6, 1:4. После камбэка Скьявоне вела 5:1 в решающем сете, однако не сумела сразу завершить матч. Итальянка второй год подряд сыграла в финале, но в этот раз проиграла Ли На.

2013: Серена Уильямс (США, 1) – Светлана Кузнецова (Россия) 6:1, 3:6, 6:3

Перед Ролан Гаррос американка выиграла 24 матча подряд, в том числе три титул на грунте в Чарльстоне, Мадриде и Риме. Четвертьфинал оказался единственным трёхсетовым матчем для Уильямс на пути к её второму из трёх титулов в Париже.

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2014: Мария Шарапова (Россия, 7) – Гарбинье Мугуруса (Испания) 1:6, 7:5, 6:1

Российская теннисистка подошла в грунтовому “мэйджору” с двумя титулами на этом покрытии (Штутгарт, Мадрид). Первая половина матча выдалась для Марии не очень удачной: во втором сете она была в гейме от поражения, уступая 4:5, однако сумела переломить ход игры и в итоге выиграть матч, а затем и весь турнир.

2017: Симона Халеп (Румыния, 3) – Элина Свитолина (Украина, 5) 3:6, 7:6(6), 6:0

Перед Ролан Гаррос украинка обыграла румынскую теннисистку в финале турнира в Риме и была близка к победе и в четвертьфинале, ведя 5:2 во втором сете. Халеп дошла до финала турнира, а через год завоевала в Париже свой дебютный титул на турнирах Большого Шлема.

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Источник:

www.wtatennis.com

Фото: Getty Images.