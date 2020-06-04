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Теннис

Стефанос Циципас: “Нужно поменьше говорить о том, что я близок к титулу на турнире Большого Шлема”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Шестая ракетка мира признался, что не хочет часто думать о своих перспективах стать чемпионом на “мэйджорах”.

“Оглядываясь назад, мне кажется, что мои слова (о том, что я приблизился к выигрышу турнира Большого Шлема после победы на ATP Finals) были слишком громкими, чтобы воспринимать их всерьез, – рассказал Циципас в эфире программы “Major Talk” с Ализе Лим. – Мне не стоило заглядывать наперед слишком рано. Конечно, мне бы хотелось, чтобы это произошло, но нужно поменьше говорить об этом и больше концентрироваться на настоящем. Мне кажется, что я взвалил на свои плечи слишком много давления, замахиваясь на такую крупную цель. Нужно двигаться постепенно, не особо думая о будущем. Да, конечно, я хочу выиграть титул на мэйджоре. Но моя теория состоит в том, что если об этом слишком много думать, то это может и не произойти. Просто нужно расслабиться и наслаждаться процессом.

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Турнир Большого Шлема – это как длинный марафон, это совсем не такой турнир, как другие соревнования, которые тебе приходится играть во время сезона. Тебе необходим совсем другой подход, ты должен быть стабилен и ментально, и физически, восстанавливаться после каждого матча, чтобы быть свежим перед следующей игрой. Нужно уделять внимание своим сильным сторонам, используя их последовательно, не распыляясь во время ранних этапов, не тратя энергию в начале турнира, играя по 5 сетов в первых 3 кругах. Топ-игроки разобрались, как это делать. Они стабильно это показывают на протяжении всей карьеры. Думаю, это то, что и делает их лучшими, и, я надеюсь, на каком-то этапе я тоже буду на это способен”.

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Источник:
tennismajors.com

Фото: Getty Images.

Источник: btu.org.ua
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