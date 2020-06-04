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Теннис

В Ирпене состоится еще один выставочный турнир

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#ФТУ

Источник – ftu.org.ua.

Федерация тенниса Украины организует в Ирпене еще один выставочный турнир с участием украинских игроков.

Об этом сообщает пресс-служба ФТУ.

Эстафету у женских соревнований UTF Ladies Invitational принимают мужские – UTF Gentlemen Invitational. Турнир состоится 9-13 июня. Схема его проведения – 8 участников, 2 группы, 2 полуфинала и финал.

На UTF Gentlemen Invitational выступят Владислав Орлов, Владислав Манафов, Алексей Крутых, Никита Маштаков, Марат Дев’ятьяров, Олег Приходько, Павел Шумейко и Вячеслав Белинский.

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Напомним, Костюк обыграла Загогулин и выиграла турнир UTF Ladies Invitational.

Источник: champion.com.ua
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