LiveScore Cup. Стрыцова обыграла Синякову на групповом этапе

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Группа А

Катержина Синякова – Барбора Стрыцова 2:6, 1:6

Ранее теннисистки встречались пять раз и Стрыцова одержала пять побед. Напомним, что вчера Барбора проиграла Каролине Плишковой.

Завтра в заключительном матче группы сыграют Плишкова и Синякова. Ранее сегодня в финал из группы В вышла Тереза Мартинцова.



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