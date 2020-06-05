LiveScore Cup. Стрыцова обыграла Синякову на групповом этапе

Новости
03.06.20 17:23
В Ирпене пройдет мужской теннисный турнир
02.06.20 17:50
Марта Костюк прокомментировала свою победу на турнире в Ирпене
02.06.20 16:55
Марианна Закарлюк о выступлении в Ирпене: "Я довольна своей игрой и турниром"
02.06.20 15:42
UTF Ladies Invitational. Костюк выиграла в финале турнира против Закарлюк
На выставочном турнире в Праге завершился второй игровой день
Группа А
Катержина Синякова – Барбора Стрыцова 2:6, 1:6
Ранее теннисистки встречались пять раз и Стрыцова одержала пять побед. Напомним, что вчера Барбора проиграла Каролине Плишковой.
Завтра в заключительном матче группы сыграют Плишкова и Синякова. Ранее сегодня в финал из группы В вышла Тереза Мартинцова.
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