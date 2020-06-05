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Теннис

LiveScore Cup. Стрыцова обыграла Синякову на групповом этапе

Евгений НикитюкНет комментариев
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Группа А
Катержина Синякова – Барбора Стрыцова 2:6, 1:6

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Ранее теннисистки встречались пять раз и Стрыцова одержала пять побед. Напомним, что вчера Барбора проиграла Каролине Плишковой.

Завтра в заключительном матче группы сыграют Плишкова и Синякова. Ранее сегодня в финал из группы В вышла Тереза Мартинцова.

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Источник: btu.org.ua
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