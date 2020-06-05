Новак Джокович прокомментировал проведение US Open в этом году

Новости

В Ирпене пройдет мужской теннисный турнир

Марта Костюк прокомментировала свою победу на турнире в Ирпене

Марианна Закарлюк о выступлении в Ирпене: "Я довольна своей игрой и турниром"

UTF Ladies Invitational. Костюк выиграла в финале турнира против Закарлюк

Первая ракетка мира поделился своим мнением по поводу условий для выступления теннисистов на Открытом чемпионате США.



“Как раз вчера у меня был телефонный разговор с лидерами тенниса (организаторами), в котором мы говорили о продолжении сезона, в основном о US Open, – цитирует Джоковича сербские СМИ. – Открытый чемпионат США должен стартовать в конце августа, но пока есть неопределенность. Условия, которые они хотят предложить, действительно чрезвычайные. Я знаю, что не должен об этом говорить, но все же… Нам нужно будет находиться в отелях, которые расположены возле аэропорта, проходить тесты (на коронавирус) 2-3 раза в неделю, нельзя будет, скажем, побывать на Манхэттене.

> Эшли Барти пока не уверена, будет ли выступать на US Open

Ко всему прочему, в самом комплексе нас сможет сопровождать всего один человек, и это просто невозможно. Нужно учитывать, что у нас есть тренера, физиотерапевты, тренер по физической подготовке, они нам нужны. Все кажется очень сложным. Я с пониманием отношусь ко всем ограничениям, потому что есть финансовые причины, есть существующие контракты из-за чего организаторы будут стараться провести этот турнир. Посмотрим, что произойдет”.

Добровольные пожертвования

Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!



Помочь

Источник:

sport.blic.rs

Фото: BETAPHOTO.