Новак Джокович прокомментировал проведение US Open в этом году

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Первая ракетка мира поделился своим мнением по поводу условий для выступления теннисистов на Открытом чемпионате США.
“Как раз вчера у меня был телефонный разговор с лидерами тенниса (организаторами), в котором мы говорили о продолжении сезона, в основном о US Open, – цитирует Джоковича сербские СМИ. – Открытый чемпионат США должен стартовать в конце августа, но пока есть неопределенность. Условия, которые они хотят предложить, действительно чрезвычайные. Я знаю, что не должен об этом говорить, но все же… Нам нужно будет находиться в отелях, которые расположены возле аэропорта, проходить тесты (на коронавирус) 2-3 раза в неделю, нельзя будет, скажем, побывать на Манхэттене.
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Ко всему прочему, в самом комплексе нас сможет сопровождать всего один человек, и это просто невозможно. Нужно учитывать, что у нас есть тренера, физиотерапевты, тренер по физической подготовке, они нам нужны. Все кажется очень сложным. Я с пониманием отношусь ко всем ограничениям, потому что есть финансовые причины, есть существующие контракты из-за чего организаторы будут стараться провести этот турнир. Посмотрим, что произойдет”.
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Источник:
sport.blic.rs
Фото: BETAPHOTO.