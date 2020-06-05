В Испании стартует теннисный турнир с участием топ-игроков

Новости
03.06.20 17:23
В Ирпене пройдет мужской теннисный турнир
02.06.20 17:50
Марта Костюк прокомментировала свою победу на турнире в Ирпене
02.06.20 16:55
Марианна Закарлюк о выступлении в Ирпене: "Я довольна своей игрой и турниром"
02.06.20 15:42
UTF Ladies Invitational. Костюк выиграла в финале турнира против Закарлюк
На кортах в Валенсии сегодня начнутся соревнования “Valencia Tennis Challenge”.
Это первый выставочный теннисный турнир, который состоится на испанских кортах после начала карантина. В трехдневных соревнованиях примут участие Роберто Баутиста-Агут, Алекс де Минор, Пабло Карреньо-Буста и Пабло Андухар. Поединки будут транслировать по ТВ.
Напомним, что в конце месяца стартует теннисный турнир в Академии Хуана Карлоса Ферреро.
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Источник:
efe.com