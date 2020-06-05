В Испании стартует теннисный турнир с участием топ-игроков

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В Ирпене пройдет мужской теннисный турнир

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На кортах в Валенсии сегодня начнутся соревнования “Valencia Tennis Challenge”.



Это первый выставочный теннисный турнир, который состоится на испанских кортах после начала карантина. В трехдневных соревнованиях примут участие Роберто Баутиста-Агут, Алекс де Минор, Пабло Карреньо-Буста и Пабло Андухар. Поединки будут транслировать по ТВ.

Напомним, что в конце месяца стартует теннисный турнир в Академии Хуана Карлоса Ферреро.

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Источник:

efe.com