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Теннис

В Испании стартует теннисный турнир с участием топ-игроков

Евгений НикитюкНет комментариев
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Новости

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На кортах в Валенсии сегодня начнутся соревнования “Valencia Tennis Challenge”.

Это первый выставочный теннисный турнир, который состоится на испанских кортах после начала карантина. В трехдневных соревнованиях примут участие Роберто Баутиста-Агут, Алекс де Минор, Пабло Карреньо-Буста и Пабло Андухар. Поединки будут транслировать по ТВ.

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Напомним, что в конце месяца стартует теннисный турнир в Академии Хуана Карлоса Ферреро.

✔ Список турниров июня во время паузы в официальном сезоне

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Источник:
efe.com

Источник: btu.org.ua
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