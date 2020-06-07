Ястремская-младшая выиграла свой дебютный титул на турнире ФТУ в Херсоне

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Иванна Ястремская стала чемпионкой соревнований среди игроков до 14 лет
На этой неделе спустя почти три месяца паузы в национальном сезоне возобновились юниорские турниры на территории Украины. В Херсоне в течение двух дней проходил уикэнд-турнир второй категории.
В финальном матче Иванна Ястремская, младшая сестра 25-й ракетки мира Даяны Ястремской, обыграла Валерию Фоменко: 6:4, 6:1. Для 13-летней одесситки это первый одиночный титул на турнирах ФТУ.
Путь к победе:
R12: Мишель Ботика (Одесса) 6:1, 6:1
QF: Ульяна Даценко (Херсон) 3:6, 6:2, 6:2
SF: Елизавета Чайникова (Одесса) 6:2, 6:2
FR: Валерия Фоменко (Одесса) 6:4, 6:1
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