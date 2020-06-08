Дэниел Эванс: “Во время дисквалификации ты испытываешь отвращение к себе за то, что сделал”

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Первая ракетка Великобритании – о своих эмоциях и трудностях, с которыми он столкнулся во время возвращения в спорт.



В июне 2017 года ITF отстранила Эванса от выступлений в туре после проваленного допинг-теста (дал положительный результат на наличие кокаина).

“Изначально я был настроен против встреч с псхилогом. Но тот специалист, с которым меня познакомили, был действительно очень хорошим, он сильно отличался от того психолога, с которым я говорил лет в 16-17. Когда я впервые сел разговаривать со спортивным психологом в период дисквалификации, он сказал мне, что я, вероятно, самый злой человек, с которым он когда-либо общался, – рассказывает Эванс в интервью My Sporting Mind. – После того, как я вернулся (в спорт), мой психолог сказал, что из-за дисквалификации я много гнева сдерживал в себе. Меня дисквалифицировали и это привело к чувству гнева на себя и на свои действия.

Когда я хотел вернуться, у меня были проблемы и с игрой, и с тем, чтобы попасть на турниры. Люди, которым я помогал раньше, не торопились помогать мне. Я много играл за свою страну и они не особо стремились помогать мне возвращаться на турниры. Вот где рождался мой гнев. Было трудно. Но мы сумели пообщаться и разобраться со всем. К счастью, я вернулся на корт и на этом всё. У меня были переживания, когда я оставался сам в гостинице, но психолог говорил, что это совершенно нормально. Он говорил, что уже сталкивался с такими случаями, и дал мне хорошие советы. Наши сессии были бесценны для меня.

Я ушел из соцсетей, потому что волновался, что будут думать мои коллеги и те люди, которые смотрят мою игру. Но все быстро прошло. Все игроки отнеслись ко мне по-хорошему. Никто никогда не сказал мне и плохого слова. Я упорно трудился и старался заработать уважение. Если ты получаешь еще один шанс, то это, возможно, твой лучший шанс. Если не смог воспользоваться первым, то выложись максимально на втором. Если сейчас это мой второй шанс, который я, к счастью, получил, то я стараюсь использовать весь свой потенциал на полную.

Иногда воспоминания все равно всплывают в голове и ты думаешь: «Это было глупо». Но сейчас я не думаю о прошлом и не ненавижу себя, как я это делал во время дисквалификации. Временами ты испытываешь отвращение к самому себе за то, что сделал, но в какой-то момент ты должен начать двигаться дальше, ты должен подвести черту. Я просто чувствую благодарность за то, что в итоге пришло время и я вернулся на корт”.

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Источник:

telegraph.co.uk

Фото: ФТУ.