Гвидо Пелья: “Сейчас я чувствую себя так, будто бы никогда не играл в теннис”

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“Не знаю, смогу ли я вновь играть на том же уровне, что и раньше. Я очень критично оцениваю свои выступления, так что, я не знаю, буду ли я после такого перерыва показывать тот же уровень тенниса, – делится своими переживаниями Пелья в интервью TN. – Может быть, этот уровень будет меня не устраивать. Или же я вернусь в тур и смогу адаптироваться, но неопределенности сейчас так много, что я бы не хотел делать какие-либо прогнозы. Или же я вернусь к тренировкам и получу травму, тогда восстановление займет гораздо больше времени. Сегодня из-за такой паузы я чувствую, будто бы я никогда не играл.

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Я планирую тренироваться постепенно, потихоньку, вместо четырех часов буду тренироваться один. Буду приспосабливаться со временем. Что касается соревнований, то я боюсь возвращаться, потому не знаю, станет ли эта пандемия концом моей карьеры. Я все еще считаю, что теннис в этом году не вернется. У теннисистов есть столько рисков заразиться: в аэропортах, отелях, контактируя с другими людьми. ATP, ITF, Ролан Гаррос или US Open могут делать какие угодно заявления, но если мы решаем играть US Open, а Дональд Трамп не откроет границы для иностранцев… Теннис – это глобальный спорт, поэтому решения здесь зависят от президентов каждой страны”.

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Источник:

puntodebreak.com

Фото: Getty Images.