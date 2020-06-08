Гвидо Пелья: “Сейчас я чувствую себя так, будто бы никогда не играл в теннис”

Новости
Вчера, 21:09
Результаты жеребьевки на теннисном турнире в Ирпене
03.06.20 17:23
В Ирпене пройдет мужской теннисный турнир
02.06.20 17:50
Марта Костюк прокомментировала свою победу на турнире в Ирпене
02.06.20 16:55
Марианна Закарлюк о выступлении в Ирпене: "Я довольна своей игрой и турниром"
35-я ракетка мира – о возобновлении тренировок и возвращении на корты.
“Не знаю, смогу ли я вновь играть на том же уровне, что и раньше. Я очень критично оцениваю свои выступления, так что, я не знаю, буду ли я после такого перерыва показывать тот же уровень тенниса, – делится своими переживаниями Пелья в интервью TN. – Может быть, этот уровень будет меня не устраивать. Или же я вернусь в тур и смогу адаптироваться, но неопределенности сейчас так много, что я бы не хотел делать какие-либо прогнозы. Или же я вернусь к тренировкам и получу травму, тогда восстановление займет гораздо больше времени. Сегодня из-за такой паузы я чувствую, будто бы я никогда не играл.
> Гвидо Пелья: “Я бы предпочел помочь людям, которые умирают с голоду, а не теннисистам”
Я планирую тренироваться постепенно, потихоньку, вместо четырех часов буду тренироваться один. Буду приспосабливаться со временем. Что касается соревнований, то я боюсь возвращаться, потому не знаю, станет ли эта пандемия концом моей карьеры. Я все еще считаю, что теннис в этом году не вернется. У теннисистов есть столько рисков заразиться: в аэропортах, отелях, контактируя с другими людьми. ATP, ITF, Ролан Гаррос или US Open могут делать какие угодно заявления, но если мы решаем играть US Open, а Дональд Трамп не откроет границы для иностранцев… Теннис – это глобальный спорт, поэтому решения здесь зависят от президентов каждой страны”.
> Теннисные туры еще не готовы сделать заявление о судьбе сезона: СМИ
Добровольные пожертвования
Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!
Помочь
Источник:
puntodebreak.com
Фото: Getty Images.