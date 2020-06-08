Ястремская выступит на турнире в Сербии

Вторая ракетка Украины присоединилась к состав участниц на турнире в Сербии
#Ястремская, #Сербия
Источник – btu.org.ua.
Украинская теннисистка Даяна Ястремская выступит на выставочном турнире Eastern European Championship в Сербии.
Об этом сообщает BTU.
Соревнования состоятся на кортах Теннисной академии Янко Типсаревича в Белграде на следующей неделе,
В женской сетке также сыграет украинка Екатерина Козлова. Среди других участниц – Кристина Младенович, Полона Герцог, Ольга Данилович.
В мужской сетке Eastern European Championship выступит киевлянин Сергей Стаховский.
Напомним, Иванна Ястремская выиграла дебютный титул на турнирах ФТУ.
Источник: champion.com.ua