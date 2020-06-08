Ястремская выступит на турнире в Сербии

Вторая ракетка Украины присоединилась к состав участниц на турнире в Сербии

#Ястремская, #Сербия

Источник – btu.org.ua.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская выступит на выставочном турнире Eastern European Championship в Сербии.

Об этом сообщает BTU.

Соревнования состоятся на кортах Теннисной академии Янко Типсаревича в Белграде на следующей неделе,

В женской сетке также сыграет украинка Екатерина Козлова. Среди других участниц – Кристина Младенович, Полона Герцог, Ольга Данилович.

В мужской сетке Eastern European Championship выступит киевлянин Сергей Стаховский.

Напомним, Иванна Ястремская выиграла дебютный титул на турнирах ФТУ.