Илья Марченко о своем матче в Словакии: “И потом я еще удивляюсь, почему у меня все время травмы”

Украинский теннисист прокомментировал свой стартовый поединок на турнире “Extraliga” в Словакии.



В первом матче в составе команды “LOVE 4 tennis” на клубном чемпионате в Братиславе Илья Марченко обыграл чеха Петера Мичнева (АТР 841) со счетом 2-6, 7-5, 6-4.

“Классический Марчелло сегодня. 2-6, 2-5… потом 7-5, 6-4, – написал в соцсетях Марченко. – 3 часа на корте, и потом я еще удивляюсь, почему у меня все время травмы”.

Второй игровой день на соревнованиях в Словакии состоится 10 июня.

