Илья Марченко о своем матче в Словакии: “И потом я еще удивляюсь, почему у меня все время травмы”

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Украинский теннисист прокомментировал свой стартовый поединок на турнире “Extraliga” в Словакии.
В первом матче в составе команды “LOVE 4 tennis” на клубном чемпионате в Братиславе Илья Марченко обыграл чеха Петера Мичнева (АТР 841) со счетом 2-6, 7-5, 6-4.
“Классический Марчелло сегодня. 2-6, 2-5… потом 7-5, 6-4, – написал в соцсетях Марченко. – 3 часа на корте, и потом я еще удивляюсь, почему у меня все время травмы”.
Второй игровой день на соревнованиях в Словакии состоится 10 июня.
Classic Marchello today. 2:6 2:5… then 75 64. 3 hours on court and then I wounder why I’m injured all the time.
— Illya Marchenko (@imarchello) June 8, 2020
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Фото: БТУ.