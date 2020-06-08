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Теннис

Илья Марченко о своем матче в Словакии: “И потом я еще удивляюсь, почему у меня все время травмы”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Украинский теннисист прокомментировал свой стартовый поединок на турнире “Extraliga” в Словакии.

В первом матче в составе команды “LOVE 4 tennis” на клубном чемпионате в Братиславе Илья Марченко обыграл чеха Петера Мичнева (АТР 841) со счетом 2-6, 7-5, 6-4.

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“Классический Марчелло сегодня. 2-6, 2-5… потом 7-5, 6-4, – написал в соцсетях Марченко. – 3 часа на корте, и потом я еще удивляюсь, почему у меня все время травмы”.

Второй игровой день на соревнованиях в Словакии состоится 10 июня.

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Фото: БТУ.

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Источник: btu.org.ua
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