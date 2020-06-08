Иванна Ястремская выиграла дебютный титул на турнирах ФТУ

Младшая сестра Даяны Ястремской уже на слуху

#Ястремская

Источник – Чемпион.

Младшая сестра Даяны Ястремской, Иванна, стала чемпионкой уикенд-турнира второй категории, который проходил в Херсоне (соревнования среди игроков до 14 лет).

Для 13-летней одесситки это первый одиночный титул на турнирах ФТУ.

Путь к победе:

R12: Мишель Ботіка (Одесса) 6:1, 6:1

QF: Ульяна Даценко (Херсон) 3:6, 6:2, 6:2

SF: Чайникова Елизавета (Одесса) 6:2, 6:2

FR: Валерия Фоменко (Одесса) 6:4, 6:1

Просмотреть это сообщение в Instagram 💪 Ммладшая сестра Даяны Ястремской Иванна, начинает собирать свою коллекцию титулов 🏆 Сегодня она выиграла уикэнд-турнир ФТУ U14 в Херсоне #TennisTeamUkraine🇺🇦 #Yastremska #tennis #tennislove #tennislife Сообщение, распространен Большой Теннис Украины (@tennis.ukraine) 7 Июн 2020 г. в 12:12 PDT

Ранее, в Ирпене состоится еще один выставочный турнир.