Иванна Ястремская выиграла дебютный титул на турнирах ФТУ

Младшая сестра Даяны Ястремской уже на слуху
#Ястремская
Источник – Чемпион.
Младшая сестра Даяны Ястремской, Иванна, стала чемпионкой уикенд-турнира второй категории, который проходил в Херсоне (соревнования среди игроков до 14 лет).
Для 13-летней одесситки это первый одиночный титул на турнирах ФТУ.
Путь к победе:
R12: Мишель Ботіка (Одесса) 6:1, 6:1
QF: Ульяна Даценко (Херсон) 3:6, 6:2, 6:2
SF: Чайникова Елизавета (Одесса) 6:2, 6:2
FR: Валерия Фоменко (Одесса) 6:4, 6:1
Просмотреть это сообщение в Instagram
💪 Ммладшая сестра Даяны Ястремской Иванна, начинает собирать свою коллекцию титулов 🏆 Сегодня она выиграла уикэнд-турнир ФТУ U14 в Херсоне #TennisTeamUkraine🇺🇦 #Yastremska #tennis #tennislove #tennislife
Ранее, в Ирпене состоится еще один выставочный турнир.