Первая ракетка Великобритании: “Наличие одного тренера – это не особо веская причина, чтобы не играть на US Open”

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Дэн Эванс прокомментировал слова Новака Джоковича по поводу возможных ограничений, которые могут предложить организаторы Открытого чемпионата США.



“Если у нас не состоится US Open, значит мы останемся без еще одного турнира Большого Шлема, Уимблдон уже не пройдет в этом году. Так что, я не думаю, что наличие одного человека в команде – это такое уж большое дело. Не все путешествуют с тренером по фитнесу и физиотерапевтом, как Джокович сказал. Суть в том, что игроки должны объединиться и должны смотреть, как можно помочь игрокам с более низким рейтингом, чтобы они смогли заработать. Да, это здорово, что в АТР создали Программу поддержки, но нет ничего лучше, чем призовые, которые ты заработал на турнире Большого Шлема.

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Дело не только в деньгах, есть еще и фактор здоровья. Но если будет достаточно безопасно проводить турнир, то наличие только одного тренера не будет довольно веской причиной, чтобы не ехать на турнир, как я считаю. Организаторы постараются удерживать нас в «пузыре», чтобы мы оставались в отелях при аэропортах, будут много раз нас тестировать. Должно быть, это будет настолько безопасно, насколько возможно. Трудно будет, если твой тест на коронавирус будет положительным. Вот это большая неудача. Будем надеяться, что такого не произойдет и турнир пройдет успешно”.

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Источник:

sports.yahoo.com

Фото: Getty Images.