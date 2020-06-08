TSS Tour. Ваншельбойм проиграл только один гейм в стартовом матче

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Даяна Ястремская сыграет на выставочном турнире в Сербии

Расписание матчей 9 июня на теннисном турнире в Ирпене

Результаты жеребьевки на теннисном турнире в Ирпене

В Ирпене пройдет мужской теннисный турнир

Эрик Ваншельбойм успешно стартовал на соревнованиях в Сербии.



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Сербия • 6-12 июня • женский и мужской турниры •

Участники: Ваншельбойм, Джумхур, Милоевич и другие.

В первом матче на турнире в Белграде украинец оформил победу со счетом 6-0, 6-1 над сербом Дарко Яндричем, который в рейтинге АТР находится за пределами первой тысячи. Сетка турнира в основе в мужском одиночном разряде: тут. Следующий соперник Эрика Ваншельбойма определится позднее.

✔ Список турниров июня во время паузы в официальном сезоне



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Фото: ФТУ.