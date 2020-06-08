Уильямс пожаловалась на расизм

Серена Уильямс прокомментировала проблему расизма

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Источник – glavcom.иа.

Американская теннисистка Серена Уильямс указала на проблему расизма и дискриминации.

Об этом рассказала сама теннисистка.

“Многие люди не знают, что за всю свою жизнь я столкнулась с множеством разных сложностей. Мне пришлось сталкиваться с неравенством, расизмом, и, к сожалению, это стало своего рода нормой для людей с моим цветом кожи. Это действительно неприятно, нам приходится регулярно с этим сталкиваться, но мне нельзя было допустить, чтобы это стало нормой.

Лично я очень набожная и верю в Библию. С божьей помощью мы сможем обрести покой и быть в безопасности. Я нашла утешение в этом. Но очень грустно, что человеку моего уровня пришлось смириться со многими вещами из-за цвета кожи”, – рассказала Уильямс.