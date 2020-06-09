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Теннис

Элина Свитолина может получить звание “Почетный гражданин города Харькова”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Первая ракетка Украины попала в список претендентов в этом году.

Как сообщает пресс-служба Харьковского горсовета, кандидатуры на присвоение звания «Почетный гражданин города Харькова» были единогласно утверждены сегодня, 9 июня, экспертным советом.

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Заседание провел первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов. Также в состав экспертного совета входят почетные граждане Харькова, ректоры вузов и представители депутатских фракций горсовета. Первый вице-мэр отметил, что в Харькове есть множество достойных кандидатов для присуждения звания «Почетный гражданин города», однако в этом году утверждены всего трое.

«Это председатель Харьковской организации Национального союза художников Украины Виктор Ковтун, кандидатуру которого мы уже давно рассматриваем в качестве почетного гражданина города, бизнесмен Александр Ярославский – вы знаете, как много он сделал для нашего города, и известная спортсменка, первая ракетка Украины, член сборной страны по теннису Элина Свитолина, которая также прославляет наш Харьков», – отметил Игорь Терехов.

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Окончательное решение относительно утвержденных кандидатур будет принято на ближайшей сессии Харьковского городского совета.

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Источник:
city.kharkov.ua

Фото: ITF.

Источник: btu.org.ua
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