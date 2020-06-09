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Теннис

Extraliga. Марченко и Калениченко выиграли свои стартовые матчи в Словакии

Евгений НикитюкНет комментариев
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В рамках клубного чемпионата “Extraliga-2020” Илья Марченко и Данил Калениченко сегодня провели первые матчи в составе команды “LOVE 4 tennis” против команды теннисного клуба “BASELINE” (г. Банска-Бистрица).

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Марченко обыграл чеха Петера Мичнева (АТР 841) со счетом 2-6, 7-5, 6-4, Калениченко выиграл во встрече со словаком Томашем Павловским, который на уровне АТР не выступает с 2017 года – 6-0, 6-1 в пользу украинца. Данил Калениченко также в дуэте с Филипом Полашеком (Словакия) обыграли пару Петер Мичнев / Милош Карол: 6-4, 6-2. Команда “LOVE 4 tennis” оформила общую победу в матчевой встрече со счетом 5-2.

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Всего в чемпионате на кортах в Словакии принимают участие 8 команд. Известно, что второй игровой день состоится в среду, 10 июня, а третий – в пятницу, 12 июня.

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Источник:
stz.sk

Фото: БТУ.

Источник: btu.org.ua
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