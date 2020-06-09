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Теннис

Марат Девятьяров: “Во время матча нужно было привыкнуть к погодным условиям и найти свою игру”

Евгений НикитюкНет комментариев
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В своем стартовом поединке на “UTF Gentlemen Invitational” Марат Девятьяров обыграл Алексея Крутых со счетом 6-3, 6-4.

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“Очень сложно было играть после 3-месячного перерыва. Сегодня еще погодные условия были очень нелегкие, сильные порывы ветра. Когда ветер затихал, получалось найти свою игру, но это было ненадолго, 3-4 гейма. Поэтому сегодня скорее была борьба не с соперником, а больше с тем, чтобы привыкнуть к погодным условиям и в этих условиях найти свою игру”.

Полное послематчевое интервью Девятьярова смотрите в видеосюжете.

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Источник:
facebook.com/UkrainianTennisFederation

Источник: btu.org.ua
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