Марат Девятьяров: “Во время матча нужно было привыкнуть к погодным условиям и найти свою игру”

Новости

UTF Gentlemen Invitational. Девятьяров выиграл свой первый матч в группе

UTF Gentlemen Invitational. Маштаков одержал победу в стартовом поединке

В Украине впервые состоится Клубно-командный чемпионат по теннису

Даяна Ястремская сыграет на выставочном турнире в Сербии

Украинский теннисист поделился впечатлениями после первого игрового дня на турнире в Ирпене.



В своем стартовом поединке на “UTF Gentlemen Invitational” Марат Девятьяров обыграл Алексея Крутых со счетом 6-3, 6-4.

“Очень сложно было играть после 3-месячного перерыва. Сегодня еще погодные условия были очень нелегкие, сильные порывы ветра. Когда ветер затихал, получалось найти свою игру, но это было ненадолго, 3-4 гейма. Поэтому сегодня скорее была борьба не с соперником, а больше с тем, чтобы привыкнуть к погодным условиям и в этих условиях найти свою игру”.

Полное послематчевое интервью Девятьярова смотрите в видеосюжете.

Добровольные пожертвования

Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!



Помочь

Источник:

facebook.com/UkrainianTennisFederation