Надаль и Газоль собрали 14 миллионов евро для помощи Красному Кресту

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Сумма средств, которую спортсмены направят на благотворительность, превысила их первоначальную цель.



Напомним, что Рафаэль Надаль и баскетболист Пау Газоль в марте организовали сбор средств для комитета Красного Креста в Испании, чтобы помочь своим соотечественникам во время пандемии коронавируса.

К инициативе Надаля и Газоля присоединились другие знаменитые спортсмены. Благодаря их пожертвованиям и взносам неравнодушных испанцев в рамках этой инициативы собрали 14 миллионов евро. Изначально спортсмены ставили перед собой задачу собрать 11 миллионов.

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Источник:

mundodeportivo.com

Фото: Rafa Nadal Academy.