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Теннис

Надаль и Газоль собрали 14 миллионов евро для помощи Красному Кресту

Евгений НикитюкНет комментариев
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Сумма средств, которую спортсмены направят на благотворительность, превысила их первоначальную цель.

Напомним, что Рафаэль Надаль и баскетболист Пау Газоль в марте организовали сбор средств для комитета Красного Креста в Испании, чтобы помочь своим соотечественникам во время пандемии коронавируса.

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К инициативе Надаля и Газоля присоединились другие знаменитые спортсмены. Благодаря их пожертвованиям и взносам неравнодушных испанцев в рамках этой инициативы собрали 14 миллионов евро. Изначально спортсмены ставили перед собой задачу собрать 11 миллионов.

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Добровольные пожертвования
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Источник:
mundodeportivo.com

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Фото: Rafa Nadal Academy.

Источник: btu.org.ua
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