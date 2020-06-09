Надаль и Газоль собрали 14 миллионов евро для помощи Красному Кресту

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Сумма средств, которую спортсмены направят на благотворительность, превысила их первоначальную цель.
Напомним, что Рафаэль Надаль и баскетболист Пау Газоль в марте организовали сбор средств для комитета Красного Креста в Испании, чтобы помочь своим соотечественникам во время пандемии коронавируса.
К инициативе Надаля и Газоля присоединились другие знаменитые спортсмены. Благодаря их пожертвованиям и взносам неравнодушных испанцев в рамках этой инициативы собрали 14 миллионов евро. Изначально спортсмены ставили перед собой задачу собрать 11 миллионов.
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Источник:
mundodeportivo.com
Фото: Rafa Nadal Academy.