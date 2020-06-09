Организаторы US Open могут сократить количество участников

#US Open

Источник – btu.org.ua.

Организаторы Открытого чемпионата США рассматривают все возможности, чтобы турнир прошел в установленный срок на кортах в Нью-Йорке.

Об этом сообщает nytimes.com.

US Open не намерены переносить соревнования в другой город, в том числе, за четкую позицию спонсоров по этому вопросу.

Важно: Надаль может отказаться от участия на US Open

Если для игроков с низким рейтингом турнир Grand Slam является одним из лучших источников дохода, то для организаторов вопрос сейчас стоит в том, как провести соревнования, пусть даже и с рядом новых мер безопасности, но с меньшим количеством участников.

В связи с этим организаторы обдумывают отмену квалификации (таким образом, в одиночных турнирах примут участие всего по 128 теннисистов). Также возможно сокращение количества дуэтов в парном разряде (с 64 до 24).

Напомним, US Open могут перенести в Индиан-Уэллс.