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Теннис

Организаторы US Open могут сократить количество участников

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#US Open

Источник – btu.org.ua.

Организаторы Открытого чемпионата США рассматривают все возможности, чтобы турнир прошел в установленный срок на кортах в Нью-Йорке.

Об этом сообщает nytimes.com.

US Open не намерены переносить соревнования в другой город, в том числе, за четкую позицию спонсоров по этому вопросу.

Важно: Надаль может отказаться от участия на US Open

Если для игроков с низким рейтингом турнир Grand Slam является одним из лучших источников дохода, то для организаторов вопрос сейчас стоит в том, как провести соревнования, пусть даже и с рядом новых мер безопасности, но с меньшим количеством участников.

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В связи с этим организаторы обдумывают отмену квалификации (таким образом, в одиночных турнирах примут участие всего по 128 теннисистов). Также возможно сокращение количества дуэтов в парном разряде (с 64 до 24).

Напомним, US Open могут перенести в Индиан-Уэллс.

Источник: champion.com.ua
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