Организаторы US Open могут значительно сократить количество участников: СМИ

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В Ирпене пройдет мужской теннисный турнир

Федерация тенниса США может отказаться от проведения квалификационного этапа.



Как сообщает пресса, организаторы американского мэйджора рассматривают все возможности, чтобы турнир прошел в установленный срок на кортах в Нью-Йорке. В USTA не намерены переносить соревнования в другой город, в том числе, из-за четкой позиции спонсоров по этому вопросу.

Если для игроков с низким рейтингом турнир Большого Шлема является одним из лучших источников дохода, то для организаторов вопрос сейчас стоит в том, как провести соревнования, пусть даже и с рядом новых мер безопасности, но с наименьшим числом участников. Так, в СМИ говорят о возможности отменить квалификацию (таким образом, в одиночных турнирах примут участие всего по 128 теннисистов), так и о сокращении количества дуэтов в парном разряде (с 64 до 24).

Ранее уже было озвучено предложение USTA по переносу крупных соревнований ATP и WTA из Цинциннати в Нью-Йорк, где игроки в итоге проведут от нескольких недель до месяца. Известно, что в ATP попросили теннисистов высказаться, после чего их сообщения будут направлены в USTA. Американская ассоциация, в свою очередь, может лишь соблюсти правила приличия, чтобы не повторять судьбу Ролан Гаррос, и в итоге сообщить, что мнения игроков были услышаны.

Главный вопрос, который беспокоит и организаторов, и участников, – это безопасность. Последний опрос New York Times, в котором приняли участие более 500 специалистов-эпидемиологов, не настроены слишком уж оптимистично. 54% опрошенных сказали, что сами были бы готовы вернуться в офис на работу через 3-12 месяцев, а безопасным свое путешествие самолетом через 3-12 месяцев назвали 44%. При этом 64% опрошенных эпидемиологов посетили бы спортивное мероприятие, концерт или спектакль, не боясь за свое здоровье, не раньше, чем через год (32% – через 3-12 месяцев).

В случае отмены US Open, в выигрыше могут оказаться ATP и WTA вместе с организаторами европейских грунтовых соревнований. Еще весной многие турниры высказывали свое желание перенести даты проведения на сентябрь и не отменять окончательно свои розыгрыши в этом сезоне. Однако, никто не комментировал, каким образом можно вместить в 4 недели одного месяца 2 турнира Большого Шлема (Ролан Гаррос планировали начинать 20 сентября) и как минимум 2 объединенных чемпионата (Рим и Мадрид). Также многих беспокоил вопрос, как за такой короткий период игроки смогут адаптироваться и перейти с харда на грунт. Если же американский хардовый сезон не состоится, то варианты проведения мини-сезона на грунте и возобновление соревнований в сентябре не на харде в США, а на глиняных кортах в Европе, при условии полученных разрешений от властей, кажутся более реальными, чем несколько месяцев назад. В прессе также пока не видят возможности, как в одной точке мира, можно собрать представителей разных континентов из-за разных ограничительных мер. Уже со следующей недели в Европе стартует ряд крупных выставочных соревнований, а какой же будет ситуация в конце августа (US Open должен стартовать 31 августа) предугадать никто не берется. Уже на этой неделе теннисные организации могут объявить свое решение по поводу судьбы сезона после того, как состоится видео-конференция с игроками.

✔ Список турниров июня во время паузы в официальном сезоне



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Источник:

nytimes.com

Фото: quadruplebagel / Twitter.