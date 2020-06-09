Тренер Федерера: “Я надеюсь, как и многие другие, что в сентябре какой-то теннис мы увидим”

Новости

Даяна Ястремская сыграет на выставочном турнире в Сербии

Расписание матчей 9 июня на теннисном турнире в Ирпене

Результаты жеребьевки на теннисном турнире в Ирпене

В Ирпене пройдет мужской теннисный турнир

Северин Люти в интервью рассказал о восстановлении своего подопечного после операции и прокомментировал возобновление сезона.



“На самом деле на карантине мы с Роджером общаемся очень много, я бы сказал, даже больше, чем во время турниров. Мы созваниваемся или говорим в онлайне. Во время сезона я ведь бываю с ним не на всех турнирах. Ему не нужно слышать мой голос каждый вечер, чтобы сыграть матч на следующий день. А сейчас у каждого из нас появилось больше времени, на турнирах каждый тоже зациклен на своей рутине, поэтому не всегда есть возможность столько разговаривать. Тем более, в такой период важно контактировать с друзьями, чтобы удостовериться, что у них все хорошо.

Я бы сказал, что первые 6 недель после его операции прошли отлично. Он прошел восстановление и дальше начал работать по программе, чтобы возобновить свои физические кондиции. Дальше 2 недели прошли не так хорошо, как хотелось, прогресс замедлился. Также ограничения, которые были введены из-за пандемии, повлияли на его план по восстановлению. Пока нет повода переживать, потому что до возобновления сезона еще много времени. Верю ли я, что в этом году будут еще турниры или весь сезон будет отменен? Я надеюсь, как и многие, что все-таки в сентябре какой-то теннис мы увидим.

> Первая ракетка Великобритании: “Наличие одного тренера – это не особо веская причина, чтобы не играть на US Open”

Насколько сложно выступать с травмами? Конечно, ты никогда не можешь знать, получится ли отыграть матч так, как хочется, или нет. Нет никогда гарантии. Мы можем только делать предположение, что все пройдет так, как нам хотелось бы. Во время игры такое случается, что ты забываешь о том, что тебя беспокоит. Это феноменальное качество, которое говорит о том, насколько сильной бывает концентрация у спортсменов. Бывает, что я говорю с Роджером о каком-то матче и он рассказывает, мол, у меня болит спина, я весь матч волновался и каждый раз, когда нужно было сыграть с бекхенда и каждый раз, когда нужно было потянуться за мячом, в голове звучал тяжелый выдох. В этом нет ничего хорошего. Но бывает так, что после матча, особенно, если он выиграл, я спрашиваю, как была его спина и он говорит: «Без проблем». Он может очень хорошо скрывать от других то, что его беспокоит, и действительно фокусироваться только на игре”.

✔ Список турниров июня во время паузы в официальном сезоне

Добровольные пожертвования

Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!



Помочь

Источник:

srf.ch

Фото: Getty Images.