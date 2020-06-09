Вячеслав Белинский: “Сегодня я старался, очень хотел выиграть этот матч”

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В первый игровой день на “UTF Gentlemen Invitational” Вячеслав Белинский оформил победу со счетом 6-0, 6-1 в матче против Владислава Орлова.

“Если честно, не ожидал, что может быть такой счет. Я играл собранно, учитывал ветер, играл за каждый мяч, чтобы не отдавать ему лишний мяч. Сегодня я старался, настраивался на матч где-то за день, я очень хотел выиграть, показать теннис после карантина. Я старался тренироваться (во время паузы), во время карантина я тренировался самостоятельно. Сейчас уже тренировки есть”.

Полное послематчевое интервью с Белинским смотрите в видеосюжете.

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Источник:

facebook.com/UkrainianTennisFederation