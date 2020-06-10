Цуренко сыграет на выставочном турнире в Сербии

В соревнованиях также примут участие другие украинские теннисистки Екатерина Козлова и Даяна Ястремская

#Цуренко, #Баррикадная, #Ястремская

Источник – Чемпион.

Украинская теннисистка Леся Цуренко выступит на выставочном турнире Eastern European Championship в Сербии.

Об этом сообщает Янко Типсаревич.

Турнир стартует на следующей неделе, однако точная дата не сообщается.

Просмотреть это сообщение в Instagram 🤘👍🤘 Сообщение, распространенный Janko Tipsarevic (@tipsarevicjanko) 10 Июн 2020 г. в 5:11 PDT

В соревнованиях также примут участие украинские теннисистки Екатерина Козлова и Даяна Ястремская.

В мужской сетке сыграет Сергей Стаховский.

Напомним, Федерер пропустит остаток сезона-2020.