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Теннис

Цуренко сыграет на выставочном турнире в Сербии

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В соревнованиях также примут участие другие украинские теннисистки Екатерина Козлова и Даяна Ястремская

#Цуренко, #Баррикадная, #Ястремская

Источник – Чемпион.

Украинская теннисистка Леся Цуренко выступит на выставочном турнире Eastern European Championship в Сербии.

Об этом сообщает Янко Типсаревич.

Турнир стартует на следующей неделе, однако точная дата не сообщается.

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Сообщение, распространенный Janko Tipsarevic (@tipsarevicjanko) 10 Июн 2020 г. в 5:11 PDT

В соревнованиях также примут участие украинские теннисистки Екатерина Козлова и Даяна Ястремская.

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В мужской сетке сыграет Сергей Стаховский.

Напомним, Федерер пропустит остаток сезона-2020.

Источник: champion.com.ua
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