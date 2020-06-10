Цуренко сыграет на выставочном турнире в Сербии

В соревнованиях также примут участие другие украинские теннисистки Екатерина Козлова и Даяна Ястремская
#Цуренко, #Баррикадная, #Ястремская
Источник – Чемпион.
Украинская теннисистка Леся Цуренко выступит на выставочном турнире Eastern European Championship в Сербии.
Об этом сообщает Янко Типсаревич.
Турнир стартует на следующей неделе, однако точная дата не сообщается.
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В соревнованиях также примут участие украинские теннисистки Екатерина Козлова и Даяна Ястремская.
В мужской сетке сыграет Сергей Стаховский.
Напомним, Федерер пропустит остаток сезона-2020.
Источник: champion.com.ua