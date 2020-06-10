Федерер пропустит остаток сезона-2020

Швейцарский теннисист продолжает восстанавливаться после травмы колена

#Федерер

Источник – Чемпион.

38-летний швейцарский теннисист Роджер Федерер пропустит остаток текущего сезона, потому что не успевает восстановиться после травмы колена.

Об этом заявил сам спортсмен.

“Дорогие фанаты, я надеюсь, что вы в безопасности и здоровы.

Несколько недель назад у меня возникли проблемы в ходе восстановительного процесса. Мне пришлось пройти дополнительную быструю артроскопическую процедуру на правом колене. Сейчас, как я уже делал в сезоне-2017, я планирую воспользоваться вынужденной паузой, чтобы на 100% быть готовым играть на самом высоком уровне. Я буду скучать по моим фанатам и соревнованиями, но я с нетерпением жду своего возвращения на корт в начале сезона-2021.

С наилучшими пожеланиями, Роджер”, – отметил Федерер.