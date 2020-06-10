Среда, 10 июня, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяТеннисФедерер пропустит остаток сезона-2020
Теннис

Федерер пропустит остаток сезона-2020

AdminНет комментариев
Добавлено

Швейцарский теннисист продолжает восстанавливаться после травмы колена

#Федерер

Источник – Чемпион.

38-летний швейцарский теннисист Роджер Федерер пропустит остаток текущего сезона, потому что не успевает восстановиться после травмы колена.

Об этом заявил сам спортсмен.

“Дорогие фанаты, я надеюсь, что вы в безопасности и здоровы.

Несколько недель назад у меня возникли проблемы в ходе восстановительного процесса. Мне пришлось пройти дополнительную быструю артроскопическую процедуру на правом колене. Сейчас, как я уже делал в сезоне-2017, я планирую воспользоваться вынужденной паузой, чтобы на 100% быть готовым играть на самом высоком уровне. Я буду скучать по моим фанатам и соревнованиями, но я с нетерпением жду своего возвращения на корт в начале сезона-2021.

С наилучшими пожеланиями, Роджер”, – отметил Федерер.

Федерер перенес операцию на правом колене в феврале 2020-го года.

Читайте также:  Свитолина планирует помочь сборной Украины в Кубке Федерации

Ранее, Федерер вошел в ТОП-3 наиболее високооплачуваніших звезд мира.

Источник: champion.com.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

четыре + 19 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Теннис
Роджер Федерер перенес еще одну операцию и не выйдет на корты до 2021 года

В ITF назвали новую дату квалификации теннисистов на Олимпийские игры

Расписание матчей 10 июня на теннисном турнире в Ирпене

WTA сообщит о дальнейшей судьбе сезона в течение ближайших недель

Владислав Манафов: “Всегда приятно играть дома”

Закрыть