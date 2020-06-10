Федерер пропустит остаток сезона-2020

Швейцарский теннисист продолжает восстанавливаться после травмы колена
#Федерер
Источник – Чемпион.
38-летний швейцарский теннисист Роджер Федерер пропустит остаток текущего сезона, потому что не успевает восстановиться после травмы колена.
Об этом заявил сам спортсмен.
“Дорогие фанаты, я надеюсь, что вы в безопасности и здоровы.
Несколько недель назад у меня возникли проблемы в ходе восстановительного процесса. Мне пришлось пройти дополнительную быструю артроскопическую процедуру на правом колене. Сейчас, как я уже делал в сезоне-2017, я планирую воспользоваться вынужденной паузой, чтобы на 100% быть готовым играть на самом высоком уровне. Я буду скучать по моим фанатам и соревнованиями, но я с нетерпением жду своего возвращения на корт в начале сезона-2021.
С наилучшими пожеланиями, Роджер”, – отметил Федерер.
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— Roger Federer (@rogerfederer) June 10, 2020
Федерер перенес операцию на правом колене в феврале 2020-го года.
Ранее, Федерер вошел в ТОП-3 наиболее високооплачуваніших звезд мира.