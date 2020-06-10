Марченко и Калениченко выиграли вторые матчи на турнире в Словакии

Команда украинцев прошла дальше

#Марченко #Калениченко, #Extraliga-2020

Источник – Чемпион.

Украинские теннисисты Илья Марченко и Данила Калениченко выиграли свои матчи во втором круге турнира Extraliga-2020 года, который проходит в Словакии.

Марченко победил Патрика Янчовича со счетом 6:0, 6:0.

Калениченко обыграл Мирослава Клемана 6:3, 6:3.

Команда LOVE tennis 4, в которой выступают украинцы, победила с общим счетом 5:0 и прошла в третий круг.

Третий игровой день турнира состоится 12 июня.

Ранее Марченко победил россиянина в третьем круге турнира в Казахстане.