Марченко и Калениченко выиграли вторые матчи на турнире в Словакии

Команда украинцев прошла дальше
#Марченко #Калениченко, #Extraliga-2020
Источник – Чемпион.
Украинские теннисисты Илья Марченко и Данила Калениченко выиграли свои матчи во втором круге турнира Extraliga-2020 года, который проходит в Словакии.
Марченко победил Патрика Янчовича со счетом 6:0, 6:0.
Калениченко обыграл Мирослава Клемана 6:3, 6:3.
Команда LOVE tennis 4, в которой выступают украинцы, победила с общим счетом 5:0 и прошла в третий круг.
Третий игровой день турнира состоится 12 июня.
Ранее Марченко победил россиянина в третьем круге турнира в Казахстане.
Источник: champion.com.ua