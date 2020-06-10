Расписание матчей 10 июня на теннисном турнире в Ирпене

Новости
Вчера, 17:34
UTF Gentlemen Invitational. Манафов празднует победу в своем стартовом матче
Вчера, 15:44
UTF Gentlemen Invitational. Белинский проиграл всего один гейм в матче с Орловым
Вчера, 14:00
UTF Gentlemen Invitational. Девятьяров выиграл свой первый матч в группе
Вчера, 11:24
UTF Gentlemen Invitational. Маштаков одержал победу в стартовом поединке
В среду в Теннисном центре ФТУ продолжатся соревнования среди украинских игроков.
Расписание матчей. 10 июня (среда)
> Жеребьевка турнира
Начало в 10:00
Владислав Манафов – Марат Девятьяров
Не ранее 12:00
Владислав Орлов – Олег Приходько
Не ранее 14:00
Алексей Крутых – Павел Шумейко
Не ранее 16:00
Никита Маштаков – Вячеслав Белинский
✔ Список турниров июня во время паузы в официальном сезоне
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Источник:
facebook.com/UkrainianTennisFederation
Фото: ФТУ.