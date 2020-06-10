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Теннис

Расписание матчей 10 июня на теннисном турнире в Ирпене

Евгений НикитюкНет комментариев
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Новости

Вчера, 17:34

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В среду в Теннисном центре ФТУ продолжатся соревнования среди украинских игроков.

Расписание матчей. 10 июня (среда)

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> Жеребьевка турнира

Начало в 10:00
Владислав Манафов – Марат Девятьяров

Не ранее 12:00
Владислав Орлов – Олег Приходько

Не ранее 14:00
Алексей Крутых – Павел Шумейко

Не ранее 16:00
Никита Маштаков – Вячеслав Белинский

✔ Список турниров июня во время паузы в официальном сезоне

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Источник:
facebook.com/UkrainianTennisFederation

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Фото: ФТУ.

Источник: btu.org.ua
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