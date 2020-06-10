Расписание матчей 11 июня на теннисном турнире в Ирпене

Новости

UTF Gentlemen Invitational. Маштаков с боями обыгрывает Белинского

UTF Gentlemen Invitational. Крутых оформил победу в матче против Шумейко

Цуренко сыграет на выставочном турнире в Сербии вместе с Ястремской и Козловой

UTF Gentlemen Invitational. Орлов не смог закончить матч против Приходько

В четверг в Теннисном центре ФТУ продолжатся соревнования среди украинских игроков.



Расписание матчей. 11 июня (четверг)

> Жеребьевка турнира

Начало в 10:00

Владислав Манафов – Алексей Крутых

Не ранее 12:00

Олег Приходько – Вячеслав Белинский

Не ранее 14:00

Никита Маштаков – Глеб Бакланов

Не ранее 16:00

Марат Девятьяров – Павел Шумейко

✔ Список турниров июня во время паузы в официальном сезоне



Добровольные пожертвования

Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!



Помочь

Источник:

facebook.com/UkrainianTennisFederation

Фото: ФТУ.