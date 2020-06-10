Расписание матчей 11 июня на теннисном турнире в Ирпене

Новости
Сегодня, 18:01
UTF Gentlemen Invitational. Маштаков с боями обыгрывает Белинского
Сегодня, 15:39
UTF Gentlemen Invitational. Крутых оформил победу в матче против Шумейко
Сегодня, 15:19
Цуренко сыграет на выставочном турнире в Сербии вместе с Ястремской и Козловой
Сегодня, 13:45
UTF Gentlemen Invitational. Орлов не смог закончить матч против Приходько
В четверг в Теннисном центре ФТУ продолжатся соревнования среди украинских игроков.
Расписание матчей. 11 июня (четверг)
> Жеребьевка турнира
Начало в 10:00
Владислав Манафов – Алексей Крутых
Не ранее 12:00
Олег Приходько – Вячеслав Белинский
Не ранее 14:00
Никита Маштаков – Глеб Бакланов
Не ранее 16:00
Марат Девятьяров – Павел Шумейко
✔ Список турниров июня во время паузы в официальном сезоне
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Источник:
facebook.com/UkrainianTennisFederation
Фото: ФТУ.