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Теннис

Расписание матчей 11 июня на теннисном турнире в Ирпене

Евгений НикитюкНет комментариев
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В четверг в Теннисном центре ФТУ продолжатся соревнования среди украинских игроков.

Расписание матчей. 11 июня (четверг)

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> Жеребьевка турнира

Начало в 10:00
Владислав Манафов – Алексей Крутых

Не ранее 12:00
Олег Приходько – Вячеслав Белинский

Не ранее 14:00
Никита Маштаков – Глеб Бакланов

Не ранее 16:00
Марат Девятьяров – Павел Шумейко

✔ Список турниров июня во время паузы в официальном сезоне

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Источник:
facebook.com/UkrainianTennisFederation

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Фото: ФТУ.

Источник: btu.org.ua
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