Роберто Баутиста-Агут: “Есть некоторые ограничения, с которыми я не согласен”

Новости

UTF Gentlemen Invitational. Маштаков с боями обыгрывает Белинского

UTF Gentlemen Invitational. Крутых оформил победу в матче против Шумейко

Цуренко сыграет на выставочном турнире в Сербии вместе с Ястремской и Козловой

UTF Gentlemen Invitational. Орлов не смог закончить матч против Приходько

Двенадцатая ракетка мира поделился мнением по поводу возобновления сезона и возможных игровых условий на Открытом чемпионате США.



“Думаю, то что мы сыграли выставочный турнир в Аликанте, это было здорово. Люди смогли увидеть, что можно вновь играть, начинать возвращаться к привычному порядку жизни, хотя, безусловно, это был сделано с условием адаптации к новым правилам, к небольшим изменениям. Хорошо, что болельщики вновь увидели теннис, не важно, в каком он был формате.

На этом турнире были ограничения, которые не приносили большой дискомфорт игрокам. Они не нарушали привычную рутину, то есть, я по-прежнему делал все более или менее в том порядке, как и всегда. Да, в повседневной жизни редко теннисистов видят в масках или игрокам редко измеряют температуру перед матчами. Но зато можно было вернуться к соревнованиям.

Я довольно оптимистично настроен по поводу возобновления официальных турниров, думаю, где-то между августом и сентябрем мы вновь будем выступать. Есть некоторые ограничения, которые предлагает USTA, и с которыми я не согласен. Не все согласятся с тем, чтобы ограничить свою команду до одного тренера. Или, по крайней мере, я не согласен. На турнире Большого Шлема твой физиотерапевт тебе необходим, даже если и турнир предоставит своих специалистов. Я согласен с мнением Новака Джоковича, хотя и правда то, что его команда, вероятно, более многолюдная, чем у других, но нужно найти золотую середину. Если на турнире не будет зрителей, то наличие в команде еще одного или двух человек, на мой взгляд, вреда не принесет”.



Добровольные пожертвования

Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!



Помочь

Источник:

eurosport.com

Фото: Getty Images.