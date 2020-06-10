Роджер Федерер перенес еще одну операцию и не выйдет на корты до 2021 года

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Четвертая ракетка мира не будет играть до конца этого года.



Об этом швейцарский теннисист сообщил в соцсетях.

“Дорогие болельщики, я надеюсь, что все вы в безопасности и здоровы.

Несколько недель назад во время первоначальной реабилитации (после операции в феврале) процесс восстановления замедлился, и мне пришлось перенести дополнительную быструю процедуру артроскопии на моем правом колене.

Сейчас, так же, как я и сделал перед началом сезона-2017, я планирую воспользоваться необходимым временем, чтобы быть на 100% готовым играть на моем наивысшем уровне. Я буду сильно скучать по моим болельщикам и по туру, я с нетерпением жду, когда вновь увижу всех в начале сезона-2021.

С наилучшими пожеланиями, Роджер”.

В 2020 году Роджер Федерер провел только один турнир – на Открытом чемпионате Австралии 38-летний швейцарец дошел до полуфинала. В замороженном рейтинге АТР, который зафиксировал положение игроков в мировой классификации перед паузой из-за пандемии коронавируса, Федерер занимает четвертое место.

> Роджер Федерер впервые возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов года по версии “Forbes”

pic.twitter.com/zXnR7gAZQA — Roger Federer (@rogerfederer) June 10, 2020

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Фото: Getty Images.