Роджер Федерер перенес еще одну операцию и не выйдет на корты до 2021 года

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Четвертая ракетка мира не будет играть до конца этого года.
Об этом швейцарский теннисист сообщил в соцсетях.
“Дорогие болельщики, я надеюсь, что все вы в безопасности и здоровы.
Несколько недель назад во время первоначальной реабилитации (после операции в феврале) процесс восстановления замедлился, и мне пришлось перенести дополнительную быструю процедуру артроскопии на моем правом колене.
Сейчас, так же, как я и сделал перед началом сезона-2017, я планирую воспользоваться необходимым временем, чтобы быть на 100% готовым играть на моем наивысшем уровне. Я буду сильно скучать по моим болельщикам и по туру, я с нетерпением жду, когда вновь увижу всех в начале сезона-2021.
С наилучшими пожеланиями, Роджер”.
В 2020 году Роджер Федерер провел только один турнир – на Открытом чемпионате Австралии 38-летний швейцарец дошел до полуфинала. В замороженном рейтинге АТР, который зафиксировал положение игроков в мировой классификации перед паузой из-за пандемии коронавируса, Федерер занимает четвертое место.
> Роджер Федерер впервые возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов года по версии “Forbes”
pic.twitter.com/zXnR7gAZQA
— Roger Federer (@rogerfederer) June 10, 2020
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Фото: Getty Images.