TSS Tour. Ваншельбойм будет бороться за место в полуфинале

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Эрик Ваншельбойм продолжает свое выступление на соревнованиях в Белграде.
TSS Tour
Сербия • 6-12 июня • женский и мужской турниры •
Участники: Ваншельбойм, Джумхур, Милоевич и другие.
Сегодня украинец оформил победу в поединке второго круга, где его соперником был квалифайер Милан Мацура (вчера теннисисты не смогли закончить встречу из-за непогоды): 6-4, 3-6, 6-0.
За путевку в полуфинал Ваншельбойм, посеянный под восьмым номером, поспорит со второй ракеткой соревнований Николой Милоевичем. Этот поединок состоится позднее сегодня.
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Фото: ФТУ.