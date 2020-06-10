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Теннис

TSS Tour. Ваншельбойм будет бороться за место в полуфинале

Евгений НикитюкНет комментариев
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Эрик Ваншельбойм продолжает свое выступление на соревнованиях в Белграде.

TSS Tour
Сербия • 6-12 июня • женский и мужской турниры •
Участники: Ваншельбойм, Джумхур, Милоевич и другие.

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Сегодня украинец оформил победу в поединке второго круга, где его соперником был квалифайер Милан Мацура (вчера теннисисты не смогли закончить встречу из-за непогоды): 6-4, 3-6, 6-0.

За путевку в полуфинал Ваншельбойм, посеянный под восьмым номером, поспорит со второй ракеткой соревнований Николой Милоевичем. Этот поединок состоится позднее сегодня.

Сетка турнира в основе в мужском одиночном разряде: тут.

✔ Список турниров июня во время паузы в официальном сезоне

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Фото: ФТУ.

Источник: btu.org.ua
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