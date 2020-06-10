UTF Gentlemen Invitational в Ирпене: Результаты первого игрового дня

В Ирпене были сыграны первые матчи выставочного турнира
#UTF Gentlemen Invitational
Источник – Чемпион.
Сегодня, 9 июня, в Ирпене стартовал выставочный мужской турнир UTF Gentlemen Invitational.
UTF Gentlemen Invitational
Групповой этап, 09 июня
Никита Маштаков – Олег Приходько 6:3, 6:1
Марат Дев’ятьяров – Алексей Крутых 6:3, 6:4
Вячеслав Белинский – Владислав Орлов 6:0, 6:1
Владислав Манафов – Павел Шумейко 6:0, 6:3
Напомним, Костюк обыграла Загогулин и выиграла турнир UTF Ladies Invitational.
Источник: champion.com.ua