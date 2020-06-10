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Теннис

UTF Gentlemen Invitational в Ирпене: Результаты первого игрового дня

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В Ирпене были сыграны первые матчи выставочного турнира

#UTF Gentlemen Invitational

Источник – Чемпион.

Сегодня, 9 июня, в Ирпене стартовал выставочный мужской турнир UTF Gentlemen Invitational.

UTF Gentlemen Invitational

Групповой этап, 09 июня

Никита Маштаков – Олег Приходько 6:3, 6:1

Марат Дев’ятьяров – Алексей Крутых 6:3, 6:4

Вячеслав Белинский – Владислав Орлов 6:0, 6:1

Владислав Манафов – Павел Шумейко 6:0, 6:3

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UTF Gentlemen Invitational в Ірпені: Результати першого ігрового дня

Напомним, Костюк обыграла Загогулин и выиграла турнир UTF Ladies Invitational.

Источник: champion.com.ua
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