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Теннис

В ITF назвали новую дату квалификации теннисистов на Олимпийские игры

Евгений НикитюкНет комментариев
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Для квалификации игроков на теннисные соревнования в рамках Олимпиады в Токио будут использовать данные в рейтингах ATP и WTA по состоянию на 7 июня следующего года.

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Критерии отбора спортсменов на Олимпийский теннисный турнир не изменились.

Однако, среди особых обстоятельств, которые учитываются Комиссией при рассмотрении квалификации, если игрок не выполнил минимальное требование по количеству выступлений в командных соревнованиях Кубка Дэвиса и Кубка Федерации во время олимпийского цикла (например, травма в указанный период, новичок в составе сборных в Кубке Дэвиса/Кубка Федерации и другие) добавлен новый пункт про отсутствие возможности выступить в Кубке Дэвиса / Кубке Федерации в результате отсрочки или отмены матчевых встреч из-за COVID-19.

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Планируется, что Олимпийские игры в Токио стартуют 23 июля 2021 года, а завершатся 8 августа.
В ITF назвали новую дату квалификации теннисистов на Олимпийские игры

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Источник:
itftennis.com

Фото: ITF.

Источник: btu.org.ua
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