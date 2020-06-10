В ITF назвали новую дату квалификации теннисистов на Олимпийские игры

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Для квалификации игроков на теннисные соревнования в рамках Олимпиады в Токио будут использовать данные в рейтингах ATP и WTA по состоянию на 7 июня следующего года.

Критерии отбора спортсменов на Олимпийский теннисный турнир не изменились.

Однако, среди особых обстоятельств, которые учитываются Комиссией при рассмотрении квалификации, если игрок не выполнил минимальное требование по количеству выступлений в командных соревнованиях Кубка Дэвиса и Кубка Федерации во время олимпийского цикла (например, травма в указанный период, новичок в составе сборных в Кубке Дэвиса/Кубка Федерации и другие) добавлен новый пункт про отсутствие возможности выступить в Кубке Дэвиса / Кубке Федерации в результате отсрочки или отмены матчевых встреч из-за COVID-19.

Планируется, что Олимпийские игры в Токио стартуют 23 июля 2021 года, а завершатся 8 августа.





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Источник:

itftennis.com

Фото: ITF.